Election du maire de Kindia : ‘’ça s’est bien passé’’, dit Mamadou Camara, superviseur national

L’élection du maire de la commune urbaine de Kindia a finalement eu lieu lundi 15 octobre. Elhadj Mamadouba Bangoura de l’UDG a été élu maire, en l’absence de son challenger Abdoulaye Bah qui a quitté la salle après de violentes altercations.

La séance a débuté par des disputes entre conseillers avant que le candidat de l’UFDG et proches ne boudent la salle, réclamant le respect de l’accord du 08 Août dernier signé entre la Mouvance présidentielle et l’opposition.

Abdoulaye Bah, candidat de l’UFDG a qualifié le processus de « mascarade électorale ».

« Le RPG a signé avec l’opposition un accord de paix pour que la crise puisse finir. Kindia a été concédé à l’UFDG et Dubréka au RPG. L’UFDG a respecté la convention de Dubréka. Le monde entier est témoin de qui s’est passé à Kindia, la sécurité a été complice d’une mascarade électorale. Le candidat élu de Kindia, qui a raflé vingt-deux mille cent quarante- trois voix, douze conseillers élus a été violenté, pourchassé tout en introduisant Mamadouba Bangoura, un papa de 89 ans pour que le RPG vote pour ce dernier. C’est une élection illégale, une mascarade électorale et c’est honteux pour le pays. […] On va remonter le dossier à Conakry, mais à présent on demande Kindia d’être calme », lance-t-il.

Après la sortie des conseillers de l’UFDG de la salle de délibérations, les militants et sympathisants dudit parti ont manifesté leur indignation par des jets de pierres. Les forces de l’ordre fortement mobilisés répliquent par gaz lacrymogène. Un agent qui assure la garde de Bicigui a été grièvement blessé. Malgré ces échauffourées, Mamadouba Bangoura de l’UDG sera élu maire de la commune de Kindia.

Interrogé sur le déroulement du processus électoral, le superviseur national pour la commune urbaine de Kindia Mamadou Camara a répondu en ces termes : ‘’ça s’est bien passé, il y a 41 conseillers et 40 étaient présents, 25 ont été élus donc la majorité. Nous sommes dans un pays démocratique, vous êtes libre d’aller voter ou non et la loi prime sur l’accord. Celui qui est élu n’est ni de l’UFDG, ni du RPG », dit le superviseur national.

De son côté le candidat élu, un ancien de l’UFDG, Mamadouba Bangoura –candidat de l’UDG- s’est engagé à mériter la confiance placée en sa personne.

« Je demande à la population de Kindia d’être calme, que tout le monde se ressaisisse en attendant qu’on s’installe. Mon premier acte serait de visiter la commune, voir ce qui est bon et ce qui n’est pas bon et ensuite sortir en dehors de la commune », affirme le nouveau maire élu de la commune de Kindia.

A noter que la presse locale, exceptés les cameramen, n’a pu avoir la liste des élus.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623080910