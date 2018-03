Elections générales en Sierra Leone : Mediaguinee au cœur de l’événement, avec notre envoyée spéciale…

Le 7 mars prochain, la Sierra Leone, petit pays d’Afrique de l’Ouest, aux plages de sable blanc, et le plus proche de la Guinée organise ses élections générales auxquelles participent deux femmes.

Ils sont environ 3,1 millions d‘électeurs qui sont appelés aux urnes mercredi prochain. Ces élections mettent aux prises 16 formations politiques dont les deux plus anciennes du pays que sont le Congrès de tout le peuple (APC, au pouvoir ) dirigé par le brillant économiste Samura Wilson Matthew Kamara et le Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP (principal parti de l’opposition) piloté par l’ancien chef de la junte Julius Maada Bio. Le jeu est à présent perturbé par un candidat populaire, transfuge de SLPP Kandeh Yumkella, le trouble-fête, à la tête de la Grande coalition nationale (NGC) qui a organisé ce dimanche à Freetown un imposant meeting au cours duquel il a dénoncé les manœuvres du pouvoir qui tente de l’éliminer de la course, à 72 heures du scrutin.

Dans ce pays de plus de 5 millions d’habitants, une très forte communauté guinéenne y vit. Elle est présente dans les plus hautes sphères du pays.

Mediaguinee, votre site préféré, qui ne veut pas se faire conter les grands événements, a dépêché samedi à Freetown la journaliste Maciré Camara.

Reportages, témoignages, réactions à chaud, la vie de nos compatriotes, le quotidien des Sierra Léonais après la guerre civile, Mediaguinee ne négligera aucun pan.

Restez donc connectés sur votre site pour vivre en direct les élections générales en Sierra Leone, qui mettent fin aux 10 ans de règne du président Ernest Bai Koroma.

