Elections législatives : la CENI décline le chronogramme (communiqué)

Les élections législatives fixées au dimanche 16 février 2020, selon un nouveau chronogramme adopté vendredi à l’unanimité par les Commissaires de la CENI

CENI-Conakry, le 09 novembre 2019 : Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Maitre Amadou Salif KEBE voudrait informer les populations guinéennes en général, les acteurs et parties prenantes au processus électoral en particulier, que la plénière des Commissaires a fixé la date des élections législatives au dimanche 16 février 2020. Le nouveau chronogramme pour le scrutin législatif a été adopté vendredi 08 novembre 2019 à l’unanimité des Commissaires de présents (16 Commissaires sur 17).

Maître Amadou Salif KEBE voudrait à cette occasion féliciter l’ensemble des Commissaires pour cette unité d’action et ce sens élevé de responsabilité. Ces félicitations s’adressent également aux Assistants techniques et autres personnels d’appui qui prennent une part considérable dans le fonctionnement de l’institution. En conséquence, il les exhorte tous à garder le cap et à ne point relâcher les efforts.

Bientôt des séances de partage des éléments du nouveau chronogramme

Le Président de la CENI rassure les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers que des échanges seront incessamment planifiés au travers des organes et plateformes habituels en vue du partage des éléments constitutifs du nouveau chronogramme. Il renouvelle l’engagement de la Commission Electorale Nationale Indépendante à conduire de façon tout à fait inclusive l’ensemble du processus électoral. Il renouvelle aussi la détermination de l’institution à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées.

Maitre Amadou Salif KEBE voudrait compter sur l’accompagnement technique, matériel et financier de tous : pouvoirs publics, acteurs sociopolitiques, partenaires techniques et financiers…Un chronogramme est une vision, un ensemble d’opérations dont la mise en œuvre requière à la fois des ressources humaines compétentes et des moyens techniques et financiers.

Une CENI performante à la pointe des innovations technologiques

Le Président de la CENI exprime sa reconnaissance à l’Etat guinéen et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les appuis financiers qui ont permis à la CENI de se doter d’une large panoplie d’équipements et d’outils qui la placent à la pointe de la technologie. Il rassure que toutes les acquisitions ont été faites sur la base des recommandations de l’audit du fichier électoral et de la nouvelle loi sur la CENI. Ainsi le matériel suivant ont été acquis:

Le logiciel d’enrôlement biométrique performant

Les logiciels de gestion du fichier pour le site central ;

Les licences de protection de la base de données et les licences antivirus ;

Les serveurs de grandes capacités

Les moteurs ABIS pour soustraire les doublons dans les données alphanumériques, les empreintes digitales et la détection faciale des électeurs.

L’Etat a également assuré la fourniture du« matériel électoral lourd » :

4000 kits biométriques dotés de système d’exploitation androïde et capteurs numériques pour les empreintes et les photos ont été acquis.

Les Kits des bureaux de vote (kits bleus) ont été également fournis

Des urnes et isoloirs complémentaires ont été achetés

Des enveloppes estampillées en quantité suffisante.

Le Président de la CENI voudrait informer que les opérations d’enrôlement avec l’opérateur international Innovatrics et son binome local guinéen ETI-BULL seront bientôt lancées. Et juste après, les activités relatives à l’organisation du scrutin prendront place.

Maitre Amadou Salif KEBE voudrait compter sur l’accompagnement de tous les acteurs et parties prenantes et leur participation aux différentes structures de gestion des élections de la CENI./. Fin