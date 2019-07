VIDÉO. Elhadj Bakary Sacko, président des orpailleurs de Guinée : ‘’pas d’élection pour le moment’’

L’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée (UNOG) dirigée par Elhadj Bakary Sacko ne compte pas organiser l’élection d’un nouveau bureau exécutif. Au cours d’un point de presse tenu ce mardi, 2 juin à la Maison de la presse à Kipé, les membres de cette organisation ont annoncé qu’ils attendent l’autorisation du gouvernement avant d’organiser toute élection.

« Nous sommes venus pour dire à tous les Guinéens que nous sommes derrière notre gouvernement qui a dit qu’il n’y a pas d’élection pour le moment parce que, le pays vient de sortir d’une crise liée à la maladie à virus Ebola. Si le pays est tranquille, il va nous informer pour qu’on puisse organiser l’élection du président de notre secteur. C’est l’Etat qui nous a fait élire et c’est lui qui va nous dire le jour de l’élection. Nous, on ne peut pas décider comme ça, comme nous respectons la loi, nous allons attendre le moment venu qui sera annoncé par le gouvernement. On ne veut pas d’histoire et c’est pourquoi, nous suivons notre gouvernement. S’il est prêt, il va nous informer et on va organiser l’élection du président. Nous sommes dans le même groupe que les Diamantaires et les artisans. Donc, nous avons décidé d’attendre le signal du gouvernement. C’est ce message que nous voulons lancer à tous les Guinéens, dire au gouvernement que nous sommes derrière lui parce que le pays est commandé. Donc, quand il dit d’attendre, il faut attendre sans problème. Il n’y a pas d’élection pour le moment et si le moment est arrivé, le gouvernement va nous informer », a dit le confié Elhadj Bakary Sacko dont l’Union est traversée en ce moment par des courants d’opinions.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57