Elhadj Malick Sankhon : ‘’la Basse Guinée, ce sont tous ceux qui sont sur le territoire de la Basse Guinée’’

En marge de la cérémonie de concertation des fils et filles de la Basse Guinée autour du Kountiguigbé Elhadj Sékhouna Soumah à Toumania (Dubréka), le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a levé samedi la nuance que certains ont voulu entretenir : ‘’La Basse Guinée unie, ce sont tous ceux qui sont sur le territoire de la Basse Guinée’’. Elhadj Malick Sanhon l’a dit à nos confrères de Mosaiqueguinee. Lisez plutôt…

La Basse Guinée, ce n’est pas une affaire de soussou. La Basse Guinée unie, ce sont tous ceux qui sont sur le territoire de la basse Guinée, quelles que soient leurs origines

« D’abord, moi, je me félicite de la bonne mobilisation des ressortissants de la Guinée. Ce n’est pas trop dire, en affirmant devant tout le monde que, quand on parle de la Basse Guinée, ce n’est pas une affaire de soussou. La Basse Guinée unie, ce sont tous ceux qui sont sur le territoire de la basse Guinée, quelles que soient leurs origines. Un vrai soussou, c’est celui-là qui respecte, certaines valeurs : c’est respecter l’autorité du chef, en l’occurrence, actuellement, c’est respecter l’autorité du Pr Alpha Condé. C’est respecter l’hospitalité que nous offrons à ceux qui sont venus d’ailleurs, s’installer en basse Guinée. C’est respecter, aussi, les sages.

Qu’on arrête de fantasmer sur les Soussous

C’est dans ce souci que nous avons essayé d’avoir une autorité morale en installant le Kountigui de la Basse Guinée, afin que nous puissions avoir un référentiel. Qu’on arrête de fantasmer sur les Soussous.

Moi, je suis né à Conakry. Mais, vous verrez que, d’autres sont nés à Conakry, dont les parents sont venus depuis plus d’un siècle à Conakry, Kindia, Forécariah ou ailleurs

« Mais, vous savez, la parole, pour qu’elle soit crédible, il faut qu’elle soit portée par une puissance qui, elle-même, est crédible. Or, l’entente, l’harmonie, l’unité de la Guinée, ne peuvent pas se faire, si les ressortissants de la Basse Guinée ne se donnent pas la main. Et, nous sommes dans un système de brassage total. Comme à Dinguiraye, c’est une seule famille. La Basse Guinée, c’est toutes les ethnies. Moi, je suis né à Conakry. Mais, vous verrez que, d’autres sont nés à Conakry, dont les parents sont venus depuis plus d’un siècle à Conakry, Kindia, Forécariah ou ailleurs. On ne peut pas dire, qu’ils ne sont pas de la Guinée. Donc, vraiment, qu’on arrête de fantasmer sur les soussous. Nous, nous devons respecter tout le monde. Et, c’est ce qu’on fait. A commencer par le président de la République. Alors, il faut que les ressortissants de la basse Guinée se rassemblent.

Je ne le cache pas, hein ! Tout le monde le sait, je suis derrière le professeur Alpha Condé. Rien ne pourra me faire changer. Ça, c’est ma conviction, à moi

Nous avons un Premier ministre (Kassory Fofana, Ndlr) que le président de la République Alpha Condé nous a désignés. Ce Premier ministre, nous nous devons de l’aider dans sa tâche. Sa mission actuelle, est très délicate. Sans le soutien des uns et des autres, à lui seul, il ne peut pas y arriver. C’est pourquoi, nous avons besoin réellement de l’apport de tout le monde. Le soutien de tout le monde, y compris nos religieux. Partout, où on doit lire le saint coran, afin qu’il y ait une harmonie en Guinée, moi, j’y serai. Il faut que les Guinéens s’entendent.

Qu’on dise tout ce qu’on veut de nous, on ne répondra à personne. Nous ne sommes là pas pour insulter, nous ne sommes pas là pour faire la bagarre

Sans la paix, sans l’entente cordiale en Guinée, qu’est-ce que nous allons faire ? Nous allons échouer ensemble. Or, nous avons le devoir de réussir ensemble, mais pas d’échouer ensemble. Notre mission, c’est de rassembler. Surtout, rassembler derrière, le président Alpha Condé. Je ne le cache pas. Je suis avec le président Alpha Condé aujourd’hui, je serai avec lui demain. Qu’on dise tout ce qu’on veut de nous, on ne répondra à personne. Nous ne sommes là pas pour insulter, nous ne sommes pas là pour faire la bagarre. Nous, nous suivons le processus que nous avons enclenché. Que dieu aide le professeur Alpha Condé.

Que Dieu nous aide, que Dieu aide le professeur Alpha Condé. Que Dieu lui donne la santé et surtout, que Dieu lui donne les hommes et les femmes qui sont honnêtes. Et, qui sont réellement avec nous ».