Elhadj Saikou Yaya Barry de la coordination Haali Poular : ‘’je n’irai pas en justice. Qu’on me foute la paix!’’ (audio)

Accusé de tenir des propos préjudiciables à la Nation guinéenne, le président de la Coordination Haali Poular et Foulbhès de Guinée le doyen Elhadj Saikou Yaya Barry a assuré jeudi -dans une interview exclusive à Espace fm- qu’il n’ira pas en justice répondre à une convocation du ministre de la Justice. Extrait…

(…) La sortie du ministre [de la Justice] maintenant en 2018 alors que les choses couvent depuis 2013, moi je crois que c’est un peu tard. Et s’attaquer à Saikou Yaya, le premier de tout ça, je n’irai pas en justice, je n’irai pas en justice. Il faut dire à ce ministre que je n’irai pas en justice. C’est moi qui ai créé ces conditions-là pour qu’il soit là, pour qu’il se permette de me dire de venir en justice. Je suis compagnon de l’indépendance, j’ai vu naître cet Etat-là, j’ai contribué à sa naissance, à son développement. Qu’on me foute la paix! Je ne ferai rien contre ce qu’ils sont entrain de fabriquer parce que je ne peux rien mais qu’on me foute la paix aussi. La déclaration que j’ai eu à faire, c’est un cri de cœur. (…) »

1. Elhadj Saikou Barry sur Espace (1ère partie)

2.Elhadj Saikou Yaya Barry sur Espace fm (2è partie)

Elisa CAMARA