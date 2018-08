Elhadj Sékhouna Soumah reçoit Mediaguinee : ‘’ça fait 5 mois que je ne suis pas allé à Conakry. Cour Constitutionnelle c’est quoi même ?’’

Elhadj Sékhouna Soumah a reçu dimanche dans sa vaste résidence de Tanènè des journalistes dont celui de Mediaguinee pour réagir aux accusations portées contre lui sur la rallonge du mandat du président Alpha Condé.

Très en verve, le Kountigui de la Basse Guinée qui a refusé de donner son avis sur un éventuel 3è mandat pour le chef de l’Etat, a tout de même démenti avoir participé à une réunion et même déposé une lettre à la Cour Constitutionnelle avec le Manding pour demander une rallonge du mandat du président Condé.

« Je vous informe que cela fait 5 mois que je ne suis pas allé à Conakry, je suis chez moi à Tanéné. Ceux qui disent qu’on a tenu la réunion, le jeudi passé avec le Manding et avec Souna Yansanè, ce n’est pas vrai. Cette rumeur m’a trouvé malade de mon pied. J’ai entendu hier que moi, Kountigui de la Basse Guinée que nous sommes d’accord pour rallonger de deux ans le pouvoir du professeur Alpha Condé, c’est faux. Professeur Alpha ne m’a pas dit qu’il veut des années de mandat. Ce sont les gens qui ont fabriqué ce mensonge, je laisse pour moi à Dieu. Moi, je suis le Kountigui de la Basse Guinée, je n’ai pas été élu dans les couloirs, j’ai été élu démocratiquement à Kindia. Toutes les autorités savent que j’ai prêté le serment.

Quand les sages m’ont choisi pour être le Kountigui, ils m’ont interdit de marcher dans les bureaux. Qu’on ne veut pas me voir dans les bureaux aussi des ministres ou de directeurs sinon les gens vont penser que je suis parti quémander. Cela fait 4 ans déjà, que je n’ai pas toqué à la porte des ministres, je suis derrière la Basse Guinée et à son service.

Ceux qui m’ont accusé pour dire que j’ai parlé de rallonge du mandat du président Alpha Condé ont tort et ils pensent que je suis politicien. Moi, je ne suis pas un politicien mais un Kountigui. Moi, je connais mon droit et mon devoir. Les gens ont dit même que nous sommes partis aussi à la cour constitutionnelle. Mais c’est quoi Cour Constitutionnelle même ? Ceux qui m’ont accusé, je les laisse avec Dieu. Je sais pourquoi, ils m’ont accusé comme ça mais ce n’est pas vrai. Est-ce que moi seul je peux dire au Professeur Alpha Condé qu’avec la Basse Guinée, on a augmenté deux ans sur son mandat. Si je voulais faire ça, j’allais le faire avec la basse Guinée parce que ce sont eux qui votent mais pas moi seul.

Celui qui m’a accusé même s’il est à l’extérieur, je vais le retrouver et je porterais plainte contre lui. Je vais le chercher jusqu’à ce que je le trouve. Et je vais lui demander qui lui a dit de m’accuser. Ceux qui ont donné cette information, ce sont eux qui veulent détruire la Guinée. On ne doit pas prendre le Kountigui de la Basse Guinée pour un politicien. Quand tu vois que je ne parle pas beaucoup, c’est à cause de ça. »

Yaya Dramé, de retour de Tanènè (Dubréka)