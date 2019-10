Elhadj Sékhouna Soumah s’emporte à Dubréka : ‘’cadres de la Basse côte, prenez des fusils demain pour me tirer dessus’’

Qu’est ce qui ne va pas réellement au sein de la cour d’Elhadj Sékhouna Soumah, kountiguigbé de la Basse côte ? Lors d’une rencontre ce lundi à Dubréka qui a réuni tous les kountiguis de la région de la Basse Guinée et des cinq communes de Conakry, le kountiguigbé s’en est violemment pris aux cadres de la Basse côte.

Cité par nos confrères de Guinée7, l’ancien président des présidents de CRD de Guinée –dont les menaces ressemblaient à s’y méprendre à celles d’un homme traqué- n’a pas été du tout tendre avec les ressortissants de la région côtière de Guinée. Allant jusqu’à leur dire de prendre des fusils demain pour lui tirer dessus. Extraits de son discours…

« (…) Il n’y a aucun désaccord en le chef de l’État et moi, il n’y a pas non plus de désaccord entre lui (Alpha Condé, Ndlr) et la Basse-Côte ; mais c’est la gestion des choses qui n’est pas bonne. Des gens m’ont trahi, des hypocrites qui ont même dit qu’ils allaient faire de moi le vice-président… Toi qui es ministre, tu as de l’argent, tu as tous les moyens et tu veux en plus être à la tête d’une coordination ? Vous vous partagez la Guinée à Sékhoutouréyah, vous vous partagez la Basse-Côte dans vos bureaux, pensez-vous que la Basse-Côte est quelque chose qui se partage ? Ce dont on est en train de débattre ici, tu ne verras cela ni en Moyenne Guinée, ni en Haute Guinée, ni en Forêt. C’est seulement les fils de la Basse-Côte qui veulent déshonorer les sages de la Basse-Côte, ils ne respectent pas les sages… J’étais en train de dormir, mais vous m’avez réveillé… Vous, les cadres de la Basse-Guinée, c’est vous qui trompez Alpha Condé. Vous n’aspirez qu’au pouvoir, tandis que votre région est complètement gâtée… Vous avez gâté tout le travail d’Alpha Condé, vous dites que c’est parce qu’il (Alpha, Ndlr) vous aime, pendant que la Basse-Guinée reste misérable, et après vous dites 3ème mandat ou 4ème mandat… Pensez-vous être les seuls Guinéens ? C’est les fils de la Basse-Guinée qui sont dans le gouvernement qui veulent vendre cette région, mais vous verrez cela dans l’avenir. Prenez des fusils demain pour me tirer dessus, mais si vous tirez, la balle se retournera vers sa provenance. Vous saurez qu’on ne connaîtra les capacités de l’homme que quand vous vous retrouvez sur le terrain. (…) ».

Mediaguinee