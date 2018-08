Elhadj Sékhouna, ‘’kountigui’’ de la Basse côte s’invite dans la crise sociale : ‘’gouvernement et syndicat doivent s’unir’’

Dans sa vaste résidence de Tanènè, dans Dubréka, Elhadj Sékhouna Soumah a reçu dimanche dernier Mediaguinee pour démentir sa participation à un projet de rallonge de deux ans du mandat du chef de l’Etat.

En marge donc de cette rencontre, le kountigui de la Basse côte a déclaré [en langue soussou] que personne ne doit s’interférer entre le syndicat et le gouvernement.

« Le gouvernement et le syndicat sont les mêmes. Donc, je leur demande de s’unir. Le syndicat défend la population et le gouvernement défend aussi la même population. Et c’est la population qui a choisi le syndicat et le gouvernement. Donc, quand les deux groupes se battent là, je leur dis seulement de se pardonner. Ils n’ont qu’à accepter pour que la Guinée puisse se développer et pour que la pauvreté puisse se réduire aussi. Personne ne doit s’interférer entre le syndicat et le gouvernement, c’est parce que ce sont eux qui ont l’habitude de régler les problèmes », a souligné le Kountigui qui reste éloigné de la capitale Conakry pour cause de maladie.



Yaya Dramé

