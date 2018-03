Kémi Séba bloqué à Conakry/ Elie Kamano se met en boule : ‘’Alpha Condé a provoqué la jeunesse, son gouvernement et lui vont payer’’ 

Très attendu à Conakry, l’activiste et révolutionnaire franco-béninois, Kémi Séba ne foulera finalement pas le sol guinéen ce vendredi. Il a été bloqué dans l’avion, à l’aéroport international de Conakry Gbessia, en provenance de la Côte-d’Ivoire. Il était 15heures.

Elie Kamano qui a invité Séba en Guinée est inconsolable : « les autorités guinéennes ont bloqué Kémi Séba dans l’avion et elles ne veulent pas le faire descendre sur le sol guinéen. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont bloqué ? Tout le monde est descendu dans l’avion. C’est l’artiste Soul Bang’s qui vient de me le dire parce qu’il a pris le même vol que lui. Et je vous dis que Kémi Séba est dans l’avion, il a été confirmé par des passagers. Avant de bouger, il m’a appelé qu’il prenait son vol et depuis le matin on parle ».

A bas Alpha Condé et son gouvernement mais, vous allez payer ça

Et de poursuivre : « le gouvernement guinéen va en pâtir. Je le dis devant Dieu et devant les hommes, on a mis toute notre énergie et les moyens qu’il faut pour que Kémi Séba arrive en Guinée. C’est un complot contre nous. Ils ont fait exprès pour ne pas qu’il puisse atterrir et rentrer sur le sol guinéen. A bas Alpha Condé et son gouvernement mais, vous allez payer ça ». Il a ensuite fait savoir que son invité Kémi Seba venait dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse guinéenne comme il le fait partout.

Alpha Condé a provoqué la jeunesse guinéenne. S’ils veulent un projet de troisième mandat ici, ils vont marcher sur le cadavre de la jeunesse guinéenne

Plus loin, l’artiste reggaeman a mis en garde le président guinéen Alpha Condé qui selon lui veut un troisième mandat. « C’est moi qui le dit, Il veut un troisième mandat, c’est pourquoi, il refuse que Kémi Séba arrive en Guinée. Mais, Alpha Condé va marcher sur la jeunesse guinéenne. Alpha Condé a provoqué la jeunesse guinéenne. S’ils (Alpha Condé et son gouvernement, ndlr) veulent un projet de troisième mandat ici, ils vont marcher sur le cadavre de la jeunesse guinéenne. Et on va les mettre tous dehors parce que Kémi Séba n’est pas un agresseur ou un assassin. C’est parce qu’ils se reprochent de quelque chose, c’est pourquoi ils ne veulent pas qu’un homme aussi engagé vienne en Guinée. Ils peuvent tuer le révolutionnaire mais pas la révolution. Des milliers de Kémi Séba sont là et des milliers de Sankara sont là aussi. Vous avez provoqué les enseignants mais vous venez de provoquer la jeunesse guinéenne aussi », a-t-il lancé.

On va avoir un leader ici et on va mettre tout le monde derrière lui pour qu’on mette Alpha Condé dehors

S’adressant à la foule, Elie demande de rester pour accueillir les autres invités. « (…) Restez pour accueillir les autres qui arrivent. On va s’organiser et puis faire la conférence de presse et commencer à contre-attaquer parce qu’on connait nos adversaires. L’heure est grave et on doit s’unir. On va avoir un leader (?) ici et on va mettre tout le monde derrière lui pour qu’on mette Alpha Condé dehors », conclut l’artiste engagé.

