Eliminatoires CAN 2019: le coach Kamara Ibrahim dévoile ses 23 joueurs contre la Guinée

Le sélectionneur de l’équipe nationale ivoirienne de football, Kamara Ibrahim a dévoilé jeudi à Abidjan, une liste de 23 joueurs devant disputer la 5è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) dans le groupe H où les Eléphants de Côte d’Ivoire seront opposés le 18 novembre prochain à Conakry au Sily national de la Guinée.

Parmi ces pachydermes ivoiriens sélectionnés pour cette confrontation, l’on dénombre trois gardiens de but, huit défenseurs, six milieux de terrain et six attaquants.

La sélection ivoirienne occupe la 2è place de ce groupe derrière la Guinée, quand la République centrafricaine et le Rwanda occupent respectivement les troisième et quatrième place.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire débuteront leur stage de préparation, lundi prochain à Abidjan, avant de se rendre à Conakry le vendredi 16 novembre prochain.

La liste des 23 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but

1- Gbohouo Sylvain ( TP Mazembé)

2- El Hadj Dante ( Lys Sassandra)

3- Badra Ali ( FC Stars)

Défenseurs :

4- Eric Bailly ( Manchester United)

5- Aurier Serge ( Tottenham)

6- Mamadou Bakayoko ( KV Mechelen)

7- Konan Ghislain ( Stade de Reims)

8- Wilfried Kanon ( Ado Den Haag)

9- Gbamin Jean Philippe ( Fsv Mayence)

10- Souleymane Doumbia ( Grasshoppers club Zürich)

11- Comara Cheick ( Wydad Athletic club Casablanca)

Milieux de terrain

12- Seri Mickaël ( Fulham FC)

13- Serey Dié ( FC Bâle)

14- Kessié Franck ( Ac Milan)

15- Doukouré Cheick ( Levante UD)

16- Angban Victorien ( FC Metz)

17- Yacou MEITE ( Reading FC)

Attaquants

18- Kodjia Jonathan ( Aston Villa)

19- Assalé Roger ( Young Boys Berne)

20- Pepe Nicolas ( Lille)

21- Max Gradel ( Toulouse FC)

22- Bayo Vakoum ( Duna Jsk Streda)

23- Zaha Wilfried ( Crystal Palace)

Source : APA