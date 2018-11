Eliminatoires CAN 2019 : la Guinée et la Côte d’ivoire se neutralisent à la mi-temps (1-1)

La Guinée et la Côte d’ivoire s’affrontent en ce moment au stade du 28 Septembre de Conakry dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Pour l’instant, les deux équipes sont à 1 but partout. Le but guinéen a été marqué à la 13ème minutes par le détenteur du numéro 2 Yattara, celui des ivoiriens est une réalisation de Jean Michael Seri à la 20ème minutes.

Malgré leur qualification après le match nul 2 buts partout entre le Rwanda et la Centrafrique, les Guinéens sont pour le moment pris au coup par les éléphants de Côte d’ivoire qui ont manqué beaucoup d’occasions en cette première période.

Mohamed Cissé, depuis le stade du 28 septembre de Conakry

