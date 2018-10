Éliminatoires CAN 2019 : victoire de la Guinée face au Rwanda (2-0)

La Guinée a finalement arraché une victoire ce vendredi contre le Rwanda sur un score de 2buts à 0 au stade du 28 septembre de Conakry. Au début de la première période, l’équipe rwandaise était droite dans ses bottes et voulait profiter du côté de Issiaga Sylla, mais la réalisation de François Kamano sur penalty provoqué par Naby Keita Déco aura tout changé. Les Guinéens se sont réveillés en faisant des gestes impressionnants et qui faisaient vibrer les tribunes de ce stade qui a accueilli une foule immense. La première mi-temps s’est donc clôturée sur ce score de 1 but à 0.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mashami Vincent ont été les premiers à fouler la pelouse dans l’espoir d’obtenir un score de parité à l’extérieur, il fallait voir Ibrahima Cissé qui venait juste d’entrer, manier le ballon, dribbler les défenseurs, ramener la balle sur son pied gauche et le renvoyer avec une vitesse inédite vers le gardien rwandais qui verra enfin les filets faisant des bruits.

L’action a gonflé le score qui est devenu 2 buts pour les hommes de Paul Put.

À quelques minutes du coup de sifflet final, le joueurs de Liverpool Naby Keita Déco a fait tomber un attaquant rwandais dans la surface de réparation, ce qui a poussé l’arbitre soudanais à autoriser un penalty qui sera ensuite bloqué et empêché par le gardien guinéen Aly Keita.

Le score est resté sur 2 buts à 0 en faveur de la Guinée qui reste toujours première de sa poule. Le match retour est prévu le mardi 16 octobre prochain à Kigali.

Il faut noter par ailleurs, malgré un dispositif sécuritaire à l’extérieur et à l’intérieur de ce stade, des supporters se sont infiltrés sur la pelouse occasionnant des arrêts intempestifs de la rencontre.

