[EN DIRECT] Champs-Elysées dévastés par les manifestants : Paris, l’autre HONTE de l’Occident

Paris, LA HONTE !!! 2 morts, des centaines de blessés, barricades, gaz lacrymogène, véhicules en feu…, la capitale de France et du monde francophone renvoie depuis des jours l’image d’un pays en ruine où le bordel prend le dessus sur la raison. Le pays « civilisé » est à nouveau touché en plein cœur, ce samedi. Le monde rit sous cape. L’Afrique des « merdes » aussi. Les manifestants -contre la hausse des prix du carburant, les taxes et la baisse du pouvoir d’achat-appelés gilets jaunes résistent aux forces de l’ordre sur les Champs-Elysées dévastés et cassent tout sur leur passage. Démocratie ! quand tu nous tiens ! LA HONTE!!!!





Mediaguinee