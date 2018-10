Encerclement du domicile de Cellou Dalein Diallo : Baffoé motive la décision

Très tôt ce mardi matin, toutes les issues menant au domicile du chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo ont été quadrillées par les forces de l’ordre, à Dixinn. Cette action est celle de l’unité d’intervention de la police qui entend faire respecter la décision des autorités de suspendre toute manifestation jusqu’à nouvel ordre.

Intervenant dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace fm ce mardi 30 octobre, le patron de la police, le contrôleur général de police Ansoumane Camara Baffoé a donné les raisons de ce quadrillage en ces termes : ‘’le mardi dernier, l’opposition a forcé une manifestation qui n’était pas autorisée et ça a tourné au cauchemar. Lui-même, le chef de l’opposition a déclaré sur les ondes nationale et internationale que sa vie est menacée et que des gens auraient porté atteinte à sa vie et que son assassinat est planifié. Puisque l’affaire est pendant devant la justice, ils sont en train de mener les enquêtes, et pour éviter aujourd’hui que le président de l’UFDG parte encore en profondeur parce que, ce sont les mouvements de foule qui font qu’il y a la pagaille et on n’arrive pas à savoir qui a fait quoi parce que, nous nous connaissons en tant que policiers et gendarmes et nous n’avons pas d’armes, c’est pour cela il faudrait qu’il accepte de rester chez lui et jusqu’au moment où sa plainte va être vraiment réglée, que les auteurs de l’attentat sur sa voiture seront retrouvés et que justice sera rendue, c’est pour éviter que les mêmes choses ne se répètent’’, dit-il.

Aussi faut-il rappeler que l’opposition républicaine compte marcher ce mardi sur l’autoroute Fidel Castro contre la violation des accords politiques.

Mohamed Cissé

