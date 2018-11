Enregistrement audio de Halimatou : ‘’la femme de Cellou Dalein est pire que ça’’

L’enregistrement audio de l’épouse de Cellou Dalein Diallo -sorti du téléphone par nos confrères d’Aminata.com- appelant aux troubles en banlieue de Conakry contre espèces sonnantes et trébuchantes continue de faire réagir la classe politique guinéenne.

Face à ses militants au siège de son parti à la Camayenne, Aboubacar Soumah, un transfuge de l’opposition républicaine -cité par Libreopinionguinee- a pilonné samedi dernier, Halimatou Dalein Diallo, épouse du chef de l’opposition la traitant de ‘’femme qui se comporte comme n’ayant pas d’enfants’’.

‘’ (…) Ce que vous avez vu à travers les vidéos dans ces deux jours, la femme de Cellou Dalein est pire que ça. On dirait qu’elle n’a pas fait d’enfants. Parce que, si tu prépares l’enfant d’autrui aux pillages et jusqu’à risquer leurs vies, alors que les tiens se trouvent en Occident pour des études, ça, ce n’est pas le comportement d’une femme digne à plus forte raison une maman. Il faut qu’elle arrête. Si elle souhaite devenir première dame de la république, elle doit aller ne chercher ailleurs, pas ici », a confié, le député Soumah.

Issa