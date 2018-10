Enta : des constructions anarchiques détruites aux alentours du site de la mosquée Mohammed VI en construction

Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire toujours déterminé à créer un cadre de vie descend aux populations guinéennes a lancé ce lundi 21 octobre 2018, la seconde phase de son opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations et des occupations anarchiques.

C’est le ministre de tutelle, Dr Ibrahima Kourouma en compagnie de ses cadres techniques qui a donné le coup d’envoi de cette seconde phase au quartier Enta, dans la commune de Matoto où des constructions anarchiques ont été détruites aux alentours du site de la Mosquée Roi Mohammed VI et ses dépendances en construction.

Selon lui, la première phase de cette opération a permis de dégager assez d’encombrants dans certaines communes de Conakry. ‘’Je voudrais d’abord signaler que le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a commencé la seconde phase de son vaste programme de déguerpissement. La première phase qui a été faite a permis le dégagement de certains encombrants qui existaient au niveau de certains sites. Nous commençons aujourd’hui la seconde phase et nous l’a commençons par ce site qui a été visité le week-end dernier par le Président de la République. Je voudrais signaler que dans un premier temps, nous avons marqué toutes ces constructions non autorisées que vous voyez maintenant mais les gens ont toujours continué à rester sur le site. A l’occasion donc du démarrage de cette seconde phase, l’instruction a été donnée de commencer les travaux par ici. C’est un début et tous ceux qui occupent aujourd’hui les domaines de l’Etat de façon illégale ou qui occupent des réserves foncières de l’Etat seront dégagés sans état d’âme’’, dira entre autres le ministre Kourouma.

Poursuivant, il a informé que cette seconde phase de déguerpissement sera élargie dès cette semaine en cours à la préfecture de Coyah où selon lui, des domaines réservés de l’Etat occupés illégalement seront récupérés sans aucun état d’âme.

‘’Je tiens à préciser qu’à partir du mercredi prochain, nous avons descendre sur Coyah parce que nous avons une situation très délicate aussi de ce côté. Il y a certaines zones qui sont occupées de façon illégale même si parfois il y a certains administrateurs qui ont été impliqués dans la donation. Nous avons travaillé de manière à ce que ces sites soient dégagés. On ne peut pas occuper 50 hectares voir même 80 hectares sous prétexte qu’on a un arrêté donné par un Ministère’’, a-t-il mentionné, avant d’affirmer qu’au niveau de son département, tous ceux qui sont impliqués dans ces donations illégales seront sévèrement sanctionnés.

Plus loin, il dira que cette mosquée en construction est un don du Roi Mohammed VI en faveur de populations guinéennes. D’où la détermination de l’Etat à créer toutes les bonnes conditions de travail aux employés de l’entreprise en charge d’exécution des travaux d’avancer rapidement.

