Entreprenariat : vers l’organisation d’une rencontre de formation des femmes à Fria

Soucieuse pour l’autonomisation de la femme guinéenne, l’ONG ‘’Initiative Femme de Guinée’’ évoluant dans le cadre de l’entreprenariat féminin sur le plan agricole compte organiser du 9 au 10 novembre prochan à Fria, un atelier de formation de 100 femmes ambitieuses d’être de futures entrepreneuses.

La présidente de cette organisation, Fatoumata Camara qui a fait cette annonce mercredi dernier octobre, motive les raisons du projet en ces termes : ‘’Il y a beaucoup d’ONG qui s’appliquent dans l’entreprenariat féminin, source d’employabilité pour les femmes. Donc nous aussi, c’est dans ce cadre qu’on n’est parti pour l’organisation du 9 ou 10 à Fria, un panel de discussions et un atelier de formation sur l’entreprenariat féminin agricole source d’employabilité des femmes. C’est un atelier de formation où nous allons former 100 femmes qui vont créer à la longue leurs propres entreprises et cela va être une source d’employabilité’’, dira-t-elle.

Poursuivant, elle précise qu’aujourd’hui, ‘’on veut aider les femmes de Fria, on n’est parti et on a essayé de faire le maximum, on a trouvé une ONG locale qui a déjà un projet pour les femmes de Fria et avec notre ONG, on essaye de collaborer avec eux et le Ministère de l’Agriculture qui est très avancé aussi sur d’autres projets. Nous partons pour former les femmes, avec certaines femmes que le Ministère a fournies, nous allons essayer de développer quelques réussites…’’

Selon elle, durant deux jours de partage et de formation, les participantes qui réaliseront de belles initiatives agricoles et présenteront des projets cohérents, seront accompagnées et outillées d’expérience afin que celles-ci puissent créer leurs propres entreprises et êtres sources d’employabilité pour aider les femmes vivant dans les communautés.

‘’Ce que je veux dire aux femmes qui veulent se lancer dans l’entreprenariat, c’est que tout est possible, je vais vous donnez un exemple, en France, si vous vendez des bijoux, on dit que vous être auto-entrepreneur et en Guinée on dit que vous êtes commerçant. Et pourtant, c’est des auto-entrepreneurs, notre objectif, c’est d’accompagner les femmes pour les enlever dans l’informel et les mettre dans le formel. SI elles arrivent à créer leurs entreprises, qu’est-ce que nous pouvons faire comme accompagnement ? on va essayer de donner des bourses à 50 femmes qui ont beaucoup plus initié pour les permettre d’avoir un petit départ dans l’informatique qui est un outil important pour le monde d’aujourd’hui.’’

Cette activité prévue du 9 ou 10 Novembre à Fria, viendra s’ajouter aux nombreuses autres déjà réalisées par l’ONG ‘’initiative femme de Guinée’’ qui contribue à l’employabilité des femmes afin qu’elles soient autonomes.

Mohamed Cissé

+224 623 33 83 57