ENTRETIEN. Trevor Kuna, CEO de QNET : ‘’ça fait 10 ans que nous sommes en Afrique et nous y sommes pour rester’’

Dans l’imposante Tour QI Group de Kuala Lumpur, en Malaisie, Trevor Kuna, président-directeur général de QNET a reçu en octobre dernier des journalistes africains. Le fonctionnement de QNET, ses produits, ses ambitions dans le monde, son réseau en Guinée, tout a été abordé par M. Kuna. Entretien…

Quel bilan pouvez-vous dresser du parcours de QNET ?

Trevor Kuna : QNET a été fondé en 1998. La création de QNET est partie d’une histoire plus simple. Nos fondateurs travaillaient pour une société de vente directe qui a fait faillite. Suite à cela, nos fondateurs n’ont pas voulu laisser les personnes qui étaient dans leur réseau sur le trafic. Donc, ils ont compris qu’avec le potentiel de QNET, il y avait la possibilité de continuer cette activité. Un autre fait était que pendant ces années, Internet était en train de prendre tout son ampleur. Ils ont compris qu’en combinant le potentiel de la vente directe au potentiel d’internet, ils pouvaient créer quelque chose d’énorme. C’est ainsi qu’ils ont créé le QNET.

QNET a commencé avec un seul produit en 1998. Toutes les entreprises de vente directe sérieuses ont un plan de compensation. C’est le plan avec lequel ils viennent énumérer les personnes qui sont dans l’activité. Le produit est vendu ensuite. Vous avez des commissions sur les produits. Nos fondateurs ont mis sur pied ce produit et un plan de compensation. Et à partir de là, ils ont commencé à faire des formations pour mettre en place un peu partout dans le monde. Depuis là, l’aventure a commencé.

Si QNET aujourd’hui a pu survivre malgré toutes ces crises qui ont secoué les compagnies de vente directe en Asie, c’est bien parce que QNET a basé son histoire sur notre philosophie qui dit que ‘’lève-tôt pour aider l’humanité’’

SI vous voyez l’histoire des compagnies de vente directe comme QNET en Asie et partout dans le monde, vous voyez que les compagnies n’arrivent pas à exister de façon pérenne un peu plus de 3, 4 à 5 ans. C’est ce que QNET a compris en vendant son activité en plus de l’internet. Si QNET aujourd’hui a pu survivre malgré toutes ces crises qui ont secoué les compagnies de vente directe en Asie, c’est bien parce que QNET a basé son histoire sur notre philosophie. C’est notre philosophie qui fait la spécificité et la durabilité des activités de QNET. Cette philosophie-là, c’est la philosophie qui dit que ‘’lève-tôt pour aider l’humanité’’. Si vous écoutez le fondateur, vous suivez ce qu’il fait, vous comprendrez vraiment toute cette philosophie qui fait qu’aujourd’hui QNET a 20 ans. Ce qu’il faut comprendre, lorsque notre fondateur a créé QNET, il n’avait pas une stratégie d’exploitation préétablie. Aujourd’hui, QNET est sur le point d’ouvrir un bureau en Afrique de l’Ouest. Il a basé toute sa stratégie sur la construction des réseaux, sur le fait que QNET était une activité accessible par toute personne sans sélection. Tous ceux qui étaient intéressés pouvaient rentrer dans le réseau et y travailler. C’est sur ça, il avait bâti son activité. Ce réseau-là c’est une famille. A n’importe quelle partie du monde, tu fais l’activité, tu es membre et même famille. Ensuite, ces réseaux et la famille décident de l’expansion qu’ils veulent donner à l’activité. C’est ainsi qu’aujourd’hui, QNET se retrouve un peu partout dans le monde par la force de ce réseau qui a ressenti le besoin de s’étendre à une grande partie du monde. Ces 20 dernières années, tout n’a pas été facile, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et ces défis-là sont liés souvent aux personnes qui font l’activité. Certaines personnes peuvent s’égarer, avoir des comportements, d’autres des malentendus. Nous avons aussi des défis liés aux produits qui sont en amélioration continue. Tous ces défis-là, aujourd’hui, nous ont rendus plus forts. Il n’y a pas de doute que QNET est une activité viable. L’activité QNET reste un choix aux personnes qui ont la chance d’y entrer ou de ne pas renter. Ce qui fait aussi la force et la beauté de QNET, tu peux y être à plein temps, tu peux y être à temps partiel. Mais en faisant ton activité, tu peux faire l’activité de QNET comme un revenu supplémentaire. Une fois encore, QNET est une opportunité d’affaires qui, en plus, offre un emploi de compensation. L’autre chose que fait QNET est que nous sommes membres de plusieurs associations de vente directe. C’est-à-dire, QNET n’évolue pas seul. Ça montre aussi tout le sérieux de notre activité parce que, pour adhérer à toutes ces associations de vente directe, il y a des critères. Et nous sommes de l’association de vente directe en Indonésie, aux Philippines, aux Emirats Arabes Unis. Une activité ne peut pas commencer par une partie de l’Asie et ensuite s’étendre dans tout le monde entier pendant 20 ans si cette activité n’est pas viable, si elle n’a pas de socle solide. Parlant de la recette des 20 ans, aujourd’hui, QNET emploie des millions de personnes qui sont des représentants de QNET à travers le monde. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont des représentants de QNET en Afrique subsaharienne. Je prends l’exemple sur moi. Si vous m’avez rencontré ces dix dernières années, je n’étais pas cette personne et je n’imaginais pas être aujourd’hui cette personne. QNET est cette entreprise qui donne de l’opportunité à toute personne de se réaliser quel que soit ce qu’elle a comme niveau, quel que soit ce que cette personne a comme potentiel. QNET fait des hommes. Aujourd’hui, il a des gens comme dans l’Afrique subsaharienne, des jeunes, des personnes qui ne pouvaient pas prendre un micro et parler devant d’autres personnes mais qui, aujourd’hui, sont fiers de partager leurs expériences, qui partagent leur vécu avec d’autres personnes. Ces personnes-là ont été faites à QNET. Comment prendre la parole en public ? Comment préparer une présentation ? On va jusqu’à ce niveau de détail pour façonner les leaders qui sont membres de notre entreprise. C’est pour dire que QNET ce n’est pas juste vendre, faire du bénéfice. QNET se soucie des personnes qui sont dans cette grande famille. C’est une vraie préoccupation et notre fondateur prend le temps personnellement de le faire. C’est quelqu’un qui peut aligner des formations sur tous les jours où il parle aux gens, il partage son expérience et leur dit ce qu’il faut faire. Et lui, il en a bénéficié. Au-delà d’enseigner son savoir-faire à ces personnes qui sont membres de notre réseau, QNET aide à mettre en veilleuse nos mauvais côtés tels que l’égoïsme et l’orgueil. QNET nous aide à être moins orgueilleux. L’homme ne doit pas penser à lui-même mais il doit penser d’abord aux autres. Comment donner aux autres ? Je suis parce que les autres sont.

Pourquoi les produits de QNET sont-ils toujours chers ?

Aujourd’hui, quand tu dis qu’un produit coûte cher, c’est relatif, parce que le prix du produit est fonction de sa qualité. Certains produits peuvent être moins chers mais la qualité est basse ; et d’autres produits peuvent être chers mais il s’agit des produits de bonne qualité. On fait le choix des produits de bonne qualité, pas chers. De la matière première jusqu’à la fabrication finale, tout est fait avec soin et ça vaut son pesant d’or. C’est pour expliquer aussi que depuis 10 ans, il est ici, il n’a pas encore vu un produit de QNET qui a un problème de qualité. Pour cause, nous avons une vraie politique de service après-vente pour remplacer les produits lorsqu’il y a un problème, lorsqu’il y a une défaillance, ou si un client se plaint. Ce système de filtrage qui est là, il a une technologie allemande, coréenne, japonaise. Certains de nos produits sont fabriqués en Allemagne, d’autres en Suisse, ainsi de suite. C’est pour vous dire qu’on fait le nécessaire pour la qualité de nos produits et le prix va avec toute cette qualité. Il en va de même pour les téléphones. Il y a des types de téléphone qui valent 100 dollars et d’autres plus de 1000 dollars. Donc, celui que tu as acheté à 100 dollars tombe, tu ne peux plus le réutiliser et sous peu de temps, ça peut tomber. Et un mois, ça ne donne plus. Comme on le dit chez nous, moins cher coûte cher. En achetant moins cher, tu vas acheter peut-être deux ou trois fois dans l’année. Au lieu de cela, il est mieux d’investir une bonne fois pour longtemps.

Il y a une différence entre la vente directe et les cas d’arnaque

Certains observateurs pensent que QNET est une entreprise d’arnaque. Quels sont les défis à relever et comment convaincre ces personnes qui ont une telle pensée ?

Tu n’as jamais posé la question de savoir pourquoi les gens disent que c’est une entreprise d’arnaque. Ça montre que c’est une mauvaise perception que les gens ont de l’entreprise mais cette mauvaise perception-là, il faut dire que les gens ont tendance à avoir plus de perception négative sur les affaires de bonnes idées. Concernant les entreprises de vente directe, il existe une espèce de généralisation de la mauvaise perception de plus d’une décennie. Ça ne concerne pas que QNET. Les gens ne veulent pas comprendre, ils n’ont pas envie d’aller en profondeur et se demandent pourquoi les gens disent que c’est l’arnaque. Il faut repartir à l’origine des choses, en l’occurrence ici. On parle d’arnaque lorsqu’une entreprise te demande de faire un dépôt d’argent et que tu as des gains uniquement sur la base de l’investissement que tu as fait. QNET est une entreprise multinationale qui propose des produits, qui propose des services, qui a un système de formation, qui organise des événements et qui a plus de mille employés à travers le monde. Une entreprise qui fait ça depuis 20 ans, on ne peut pas parler d’arnaque. Tu es un représentant et je te connais bien, je viens te présenter un produit de QNET que tu n’as jamais vu peut-être auparavant mais qui t’intéresse. Donc, tu as deux options : soit tu achètes le produit, tu le consommes et c’est fini parce que tu as acheté comme dans n’importe quel magasin ; ou alors, tu t’intéresses au produit au-delà de l’activité, tu paies un montant de 30 dollars qui te donne accès à la plateforme de QNET. Ce n’est pas un moment qu’on va prendre comme une partie de tes ventes mais, c’est un droit d’entrée pour toi. A partir de ce moment, tu as un numéro en tant que représentant indépendant et tu peux acheter les produits en plus. Quand tu vas présenter le produit à d’autres personnes, ces personnes vont acheter à un certain prix, il y aura une marge entre le prix initial du produit et le prix auquel ces personnes vendent. Plus tu vendras de produits, plus tu auras des commissions. C’est comme dans la vente classique. Aussi, dans le cas de l’arnaque, soit tu commandes un produit qui ne t’est jamais livré ou tu paies de l’argent et tu constitues une espèce d’investissement dans un système. Et là, on peut parler d’arnaque. Il y a une différence entre la vente directe et les cas d’arnaque. La vente directe n’est rien de très différent de ce qu’on a l’habitude de voir. Nous travaillons avec une bonne communication pour améliorer la qualité de l’image de QNET. Et tellement de personnes disent que les produits sont bons. Il s’agit donc, de nous rapprocher de plus en plus de ces personnes pour qu’elles aient l’opportunité d’essayer nos produits. Nous sommes partenaires de la CAF sur la coupe de la confédération, la Ligue des champions et la super coupe. Nous faisons de plus en plus de la communication pour que les gens sachent que QNET, c’est aussi des partenariats et pourquoi nous le faisons. Tout ça contribue à montrer notre image positive dans la région parce que, il est bon de sensibiliser les gens sur ce qu’est QNET réellement avant de faire cette communication positive pour que nous ayons plus d’impact. Aujourd’hui, on a tellement de témoignages des personnes qui ont découvert les produits de QNET et qui en témoignent.

QNET n’est pas qu’une opportunité d’affaires qui vous rend riches du jour au lendemain, loin s’en faut. Il s’agit de saisir l’opportunité et de grandir avec elle, avec beaucoup de crédibilité et d’espérer, à la sueur de son front, de ses efforts, avoir des résultats qui vont s’accroître au fil du temps

Comment QNET veut rendre véritablement les jeunes de plus en plus autonomes ?

Pour montrer que nous ne sommes pas une société d’arnaque, cette montre qui est là [il exhibe sa montre et une photo dans son smartphone] est le fruit de note partenariat avec Manchester City.

C’est pour dire, une fois de plus le niveau de notre relation avec Manchester City. C’est pour vous dire que QNET est une entreprise sérieuse et 20 ans de vie pour une entreprise de vente directe, ce n’est pas donné à n’importe qui. Et QNET ne peut pas être une entreprise d’arnaque. On devrait enseigner la philosophie de Gandhi [dirigeant politique et important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce pays] aux représentants sur le terrain. Lorsqu’il y a des écarts de comportement, QNET a tout un dispositif en place qui permet d’enquêter sur ces genres de situations lorsqu’il y a des abus ou d’autres comportements des représentants. Des recommandations sont faites et des sanctions sont prises selon le niveau de la gravité de la plainte faite. Ça peut même aller jusqu’à la suspension ou à la cessation de toute collaboration avec le représentant indépendant sur le terrain. Ces procédures existent. Notre activité est conçue pour durer au-delà de neuf ans. La stratégie de QNET c’est d’être vraiment durable, d’exister pendant longtemps. Nous avons de la chance d’avoir certaines personnes qui nous aident et nous tous, nous sommes réunis ici et nous avons cette opportunité. Je vous recommande de partager ce que vous avez vécu ici. Nous comptons sur tout le monde pour que vous puissiez nous aider à mieux faire. J’ai aussi besoin de vos avis pour pouvoir améliorer en Afrique ce que nous faisons et pour passer ce message à nos représentants en vue de les aider aussi à mieux faire.

Quel message particulier avez-vous à lancer aux autorités, aux personnes qui pensent qu’elles ont été arnaquées ? Et qu’est-ce que la société compte faire pour rassurer les Guinéens vis-à-vis de QNET ?

A l’attention de toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités, la société civile de manière générale et le grand public, nous voulons vraiment profiter de l’occasion pour vous dire que QNET a aujourd’hui 20 ans d’existence. Ça fait 10 ans que nous sommes en Afrique et nous y sommes pour rester. C’est dans cet esprit-là que nous déployons sur le terrain ceux qui ont la volonté de se remettre en cause, de sortir de nos conforts et de changer leurs vies et changer la vie de beaucoup de gens qui tournent autour. Nous profitons aussi pour vous dire que QNET n’est pas qu’une opportunité d’affaires qui vous rend riches du jour au lendemain, loin s’en faut. Il s’agit de saisir l’opportunité et de grandir avec elle, avec beaucoup de crédibilité et d’espérer, à la sueur de son front, de ses efforts, avoir des résultats qui vont s’accroître au fil du temps.

Propos recueillis par Mamadou Savané

de retour de Kuala Lumpur, Malaisie