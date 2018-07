Entretien- Vital Irène Nassire, ambassadeur du Mali : ‘’j’appelle tous les Maliens en Guinée à sortir massivement élire leur président de la République’’

A 48 heures de l’élection présidentielle malienne du 29 juillet prochain qui mettra aux prises 24 candidats dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, la rédaction de Mediaguinee est allée à la rencontre de l’ambassadeur du Mali en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Madame Vital Irène Nassire, en poste à Conakry depuis 2015, a bien voulu se prêter à nos questions axées sur les préparatifs de ce scrutin majeur en Guinée.

Mediaguinee : Bonjour, madame l’ambassadeur !

Vital Irène Nassire : Bonjour

Dimanche prochain, les Maliens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. Comment se prépare ce scrutin en Guinée ?

En Guinée, on a reçu les cartes d’électeurs d’abord qu’on a distribuées, et je crois qu’on est à un taux de plus de 50%. Et il faut reconnaitre qu’on a la charge de la Guinée, de la Sierra-Leone et du Libéria. En Guinée, le nombre d’électeurs s’élève à plus de 4.000 votants.

Le retrait des cartes d’électeurs a longtemps été dénoncé par l’opposition malienne comme une forme de fraude par laquelle le pouvoir veut passer pour gagner le scrutin. En Guinée, les Maliens ont-ils été confrontés à ce souci de retrait de cartes ?

Non. D’abord, on n’a pas eu beaucoup de procurations, parce que c’est par les procurations qu’on peut profiter. Je crois que nous avons à la date d’aujourd’hui qu’une ou deux procurations, et les gens sont venus individuellement retirer leurs cartes. Donc, il n’y a aucune possibilité de fraude à ce niveau-là. Et ces sont des cartes biométriques, donc la photo de l’intéressé figure sur la carte.

Quel message avez-vous à lancer à vos compatriotes vivant en Guinée pour une élection présidentielle réussie et apaisée ?

Paix en Guinée, on pense qu’elle sera apaisée. Et j’appelle tous les Maliens qui sont sur le territoire guinéen à sortir massivement pour élire le président de la République. Il ne sert à rien de faire des mouvements quand on a refusé de se présenter à l’urne. C’est dans l’urne qu’on peut choisir son président. Donc je demande aux Maliens de Guinée de participer massivement au vote, qu’on fasse une fête le dimanche lors de l’élection présidentielle.

Mon dernier mot, c’est vive le Mali ! Que le Mali sorte grandi de cette épreuve, parce que vous n’êtes pas sans savoir que la rébellion qui est chez nous. Les dispositions sont prises mais que le meilleur gagne !

Réalisé par Elisa Camara et Maciré Soriba Camara

