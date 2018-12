Environnement : les membres des CCLM de Boffa et Boké outillés sur la prévention et la gestion des conflits dans les zones minières

Les responsables du Projet d’Appui à la Gouvernance des Redevances minières (AGREM), ont organisé du jeudi, 29 à vendredi, 30 novembre 2018 dans la sous-préfecture de Kamsar, un atelier d’échanges d’expériences destiné à renforcer les capacités des comités Locaux de concertation dans les localités minières (CCLM) de Boffa et Boké en matière de prévention et de gestion des conflits dans les zones minières de Boké et Boffa.

L’atelier a connu la participation des autorités administratives et politiques, les experts du Projet AGREM, ceux du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les représentants des directions préfectorales des Mines évoluant dans les préfectures de Boffa et à Boké.

Par le biais de ladite rencontre, le projet AGREM, selon les organisateurs, «œuvre pour appuyer le Gouvernement guinéen et les collectivités locales dans la recherche d’une plus grande équité et de transparence pour la mobilisation, la gestion judicieuse des ressources financières provenant de l’industrie extractive minière.»

Ceci, dans le but d’assurer de meilleures retombées socioéconomique à la faveur des collectivités décentralisées des préfectures de Boké et Boffa.

De 2010 à 2017, a-t-on rappelé, 91 les CCLM ont été créés et installés dans les zones minières du pays, sous l’égide du Ministère des Mines et de la Géologie (MMG).

L’idéal, dit-on, «est d’aider l’ensemble des collectivités à amorcer un véritable développement économique, social et durable pour un environnement paisible…»

«Assurer la cohésion sociale, promouvoir la concertation, les mécanismes d’échanges et d’information, le dialogue, la coordination et la transparence dans la gestion des ressources.», sont entre autres ambitions du Projet d’Appui à la Gouvernance des Redevances minières AGREM.

Mamadouba Camara, Boké