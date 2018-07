Eventuel 3è mandat pour Alpha Condé : opposé, Konaté rencontre un proche de Macron

L’ancien président guinéen de la transition ne laisse apparemment aucune chance à une éventuelle modification de la Constitution en faveur du président Alpha Condé. Sékouba Konaté n’arrête donc d’arpenter les immeubles de Paris, Bruxelles et ailleurs. Celui qui se dit ‘’très déçu’’ du président Alpha Condé, est très actif contre un 3è mandat pour Alpha Condé dont le second arrive à terme en décembre 2020.

Selon notre confrère de Nouvellesdeguinee, ‘’El Tigre’’ a rencontré lundi l’ancien maire, ministre et actuellement président de la fondation De Gaulle Jacques Godfrain qui -serait un proche de Macron- à qui il aurait demandé d’user de son carnet d’adresses pour empêcher le président Condé de rester un jour de plus au pouvoir. Konaté ne compte pas que sur les autorités occidentales au plus haut niveau pour faire fléchir le pouvoir de Conakry. Il pense aussi toucher ses compatriotes en France et aussi en Belgique avec des meetings en août et septembre pour cimenter son combat. Jusqu’où ira-t-il?

Mediaguinee