Lansana Kouyaté opposé à un 3è mandat pour Alpha Condé : ‘’ni par amendement de la constitution, ni par glissement’’

Le leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté était ce vendredi 27 juillet, l’invité de la radio Lynx fm dans son émission ‘’Œil de Lynx’’. A cette occasion, il a m réitéré son opposition à un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé en 2020, date qui marque la fin de son second mandat à la tête de la Guinée.

A l’en croire, il sera intraitable face à cette question d’un éventuel troisième mandat en Guinée. ‘’Nous nous opposons au troisième mandat en Guinée. Ce qui fonde notre dénominateur commun, c’est le refus systématique à toute tentative de troisième mandat qui ne devrait s’opérer ni par amendement de la constitution, ni par glissement au-delà du temps normal. Rien du tout de cela ne doit être accepté et il faut que le peuple se réveille. Un peuple qui a faim, un peuple qui vit de difficultés du jour au jour, si on n’a pas le cœur pour savoir qu’un mandat de plus ça serait un mandat de trop parce que ce sont les mêmes pratiques. Aujourd’hui, on avance des idées insensées, ils disent qu’il (Alpha Condé) n’a pas fini son programme. Mais quand son programme va finir ?’’, s’interroge-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : ‘’Dès qu’on arrive au milieu, on en enclenche d’autres programmes. Il y a combien de routes aujourd’hui dont on a posé la première pierre qui n’ont pas vu le jour jusqu’ici. Les premières pierres ont été posées dans beaucoup d’endroits pour faire telle ou telle route mais plus tard, ce sont les citoyens qui sont allés enlever ses cailloux symboliques alors que le temps est passé. Soyons sérieux, la Guinée a besoin de calme, la Guinée a besoin de la tranquillité, je ne cultiverai la haine contre personne, mais contre la mauvaise gouvernance, je serai intraitable et contre la corruption, je serai également intraitable’’, ajoute-t-il.

Par Yaya Dramé

