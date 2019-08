Examens nationaux : le ministre Abdoulaye Magassouba, offre des cadeaux aux lauréats de la préfecture de Siguiri

Le Ministre des Mines et de la Géologie a procédé à la remise des cadeaux aux lauréats des différents examens de 2019, de la préfecture de Siguiri, en Haute Guinée.

Cette remise s’est déroulée en présence de M. le Préfet, du Directeur Préfectoral par intérim de l’Education, du député uninominal de Siguiri honorable Savané, mais aussi des lauréats et de leurs parents. Le premier la première des filles au Certificat d’études élémentaires ou examen d’entrée en 7e année, ont reçu chacun un sac, des fournitures scolaires, un Larousse, cinq cent mille francs guinéens pour le prix de leur tenue de nouveaux collégiens. Le premier et la première des filles au BEPC ont, quant à eux, reçu un ordinateur, une clé internet et sa recharge de cinq cent mille francs guinéens.

Les premiers au Bac, toutes options confondues ont, à leur tour, reçu chacun de la part du Ministre des Mines et de la Géologie : un ordinateur, un Larousse, une clé internet et sa recharge d’un million de francs guinéens.

A rappeler que le premier de la République Sciences Expérimentales vient de Siguiri du nom de FRANCIS KONOMOU. Ainsi, dans son discours de circonstance, le Ministre Abdoulaye Magassouba a tenu à préciser que ce geste s’inscrit dans le cadre, de la promotion de « l’excellence ». Mais aussi, assure-t-il, ces cadeaux visent à susciter l’émulation entre les élèves de la préfecture de Siguiri.

« Le Président de la République, Pr Alpha CONDE, a demandé à chaque Ministre d’être proche des citoyens. Donc, ce don est une directive donnée par le Président de la République et son Premier Ministre. Ce n’est pas fortuit si les Ministres s’intéressent aux préoccupations de la population à la base. Ce sont les instructions du Président de la République », insistera le Ministre des Mines et de la Géologie. Une occasion que M. Magassouba, a saisie, pour s’inquiéter de la ‘’déscolarisation’’ des enfants de la préfecture de Siguiri.

Estimant que c’est un des ‘’problèmes’’ de l’éducation dans cette localité. Puisque, soutient-il, ces enfants s’attèlent aux activités de l’orpaillage au détriment, regrette-t-il, de l’école. « C’est donc ma façon d’encourager les élèves à aller vers l’excellence. Investir dans l’éducation, c’est le meilleur investissement », a affirmé le ministre des Mines et de la Géologie.

À noter que Abdoulaye Magassouba, a été, lui-même, le premier de la République, successivement aux bacs 1 et 2 des années 1994 et 1995, options Sciences Mathématiques. Autant dire qu’il connaît à la fois les peines et la joie des lauréats bénéficiaires de ces cadeaux. Une action salvatrice à imiter.

