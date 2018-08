EXCLUSIF- Lansana Kouyaté : ‘’Ousmane Kaba m’a rencontré ici à Paris. Mais il sait que je ne mangerai pas dans le plat du régionalisme’’

Dans une interview qu’il a bien voulu accorder à Mediaguinee, l’ancien Premier ministre guinéen et président du Parti de l’espoir pour le développement national (Pedn) Lansana Kouyaté a dit jeudi, depuis Paris, son opposition à un rapprochement avec le président de la République ‘’parce qu’il a trahi son serment au Peuple de Guinée’’. Il a ensuite rappelé qu’il n’est pas homme à manger dans ‘’le plat de l’ethnocentrisme ou du régionalisme’’. Interview…

Mediaguinee : En Guinée, on parle de plus en plus de rapprochement entre les cadres ressortissants de la Haute Guinée et le président de la République. En tant que fils de cette région, êtes-vous concerné ?

Je ne compromettrai jamais mes convictions contre une logique qui relèverait d’intérêts bassement mercantiles

Lansana Kouyaté : Je ne suis, ni de près ni de loin, concerné par un rapprochement avec le Président de la République. Je ne le suis pas simplement parce qu’il a trahi son serment au Peuple de Guinée. Nul ne pourra me convaincre du contraire. Que ce rapprochement relève en plus d’une considération ethnique m’insupporte outrageusement. Ma position est bien connue là-dessus. Les femmes qui ont été initiatrices de ce soi-disant rapprochement connaissent bien ce que je leur ai dit. Je ne compromettrai jamais mes convictions contre une logique qui relèverait d’intérêts bassement mercantiles. Je vais vous dire une anecdote. C’est plus qu’une anecdote parce que concernant une dérive de langage et de comportement sur fond d’ethnocentrisme. Au second tour de l’élection présidentielle en 2010, l’ARC-EN-CIEL a organisé un meeting au stade Kabiné Kouyaté de Matoto. A la tribune située au milieu du stade, le candidat du RPG prend la parole devant quelques milliers de personnes. Il déclare « …. les soussous vous êtes chez vous! les malinkés vous êtes chez vous! les forestiers vous êtes chez vous. » Il tenta de continuer son discours sans sourciller. C’est alors que je quittai la place d’honneur où tous les membres de l’arc-en-ciel se trouvaient, pour le rejoindre sur le podium. Il s’arrêta de parler. Je pris alors le microphone pour annoncer « notre candidat a oublié de dire « les Peulhs vous êtes chez vous. » Le stade applaudit. Ce que j’ai exprimé n’était que ma conviction qui ne changera pas d’un iota jusqu’à mon dernier souffle.

Docteur Ousmane Kaba comme beaucoup de cadres de notre pays m’a rencontré ici à Paris, au moins deux fois. Mais il sait que je ne mangerai pas dans le plat de l’ethnocentrisme ou du régionalisme

Pourtant, l’initiative est d’un groupe de femmes de la Haute Guinée qui a déjà rencontré plusieurs hauts cadres de la région dont Ousmane Kaba du Pades. Ce dernier, dans une interview accordée récemment à une radio de la place, a assuré qu’il va vous rencontrer très prochainement pour en parler…

Docteur Ousmane Kaba comme beaucoup de cadres de notre pays m’a rencontré ici à Paris, au moins deux fois. Mais il sait que je ne mangerai pas dans le plat de l’ethnocentrisme ou du régionalisme. Je vous renvoie à un discours qu’un jour je prononçai à New-York alors vous comprendrez les multiples raisons de mon instinct unitaire pour un seul peuple, une seule nation sur un même territoire.

Les méga-barrages ne disqualifient nullement les micro-barrages

Etes-vous d’accord avec Dr Ousmane Kaba qui soutient que l’électrification de la Haute Guinée et de la Guinée forestière passe nécessairement par la construction de micro-barrages dans ces deux régions ?

Le mode d’électrification de la Haute-Guinée et de la Forêt comme de toute autre région, dépend de la volonté, de l’ambition et du savoir-faire des gouvernements. Des méga-barrages ont été réalisés qui ont couvert des pays plus grands que la Guinée. Ces méga-barrages ont réuni des pays voire des continents. Cela ne disqualifie nullement les micro-barrages. C’est une question d’approche et de moyen aussi.

J’étais, au premier tour [de la présidentielle de 2010], le candidat le plus engagé contre le candidat du RPG parce que probablement je mesurais déjà ses limites

Vous qui avez porté la voix et été vice-président de l’Alliance Arc-en-ciel au second tour de la présidentielle de 2010 et un des maillons forts de la victoire d’Alpha Condé, quelle est votre réaction à la déclaration du Dr Ousmane Kaba qui soutient que c’est le général Sékouba Konaté qui a passé le pouvoir au Manding?

Le général Sékouba Konaté saura, mieux que moi, répondre à cette question. N’oubliez pas qu’avant le second tour j’étais, au premier tour, le candidat le plus engagé contre le candidat du RPG parce que probablement je mesurais déjà ses limites.

Je pense que ce régime nous a déjà menés au fond des saletés à la fois physiques et morales

La Guinée, ce n’est pas que la politique. Les ordures étreignent le cœur des populations, les ponts s’écroulent à tout va, les nids d’éléphant sur les routes, quelle lecture faites-vous de cette situation qui agace les Guinéens ?

Permettez-moi de citer un président étranger « Conakry ne ressemble pas à une capitale ». Je pense que ce régime nous a déjà menés au fond des saletés à la fois physiques et morales. L’insalubrité ne dégrade pas que la beauté d’une ville, elle compromet la santé des habitants

Même absent pour le Parti, nos organes continueront à fonctionner. Rien n’a été épargné par ce régime pour affaiblir le PEDN

Vous êtes l’un des leaders politiques guinéens les plus en vue. Mais il reste que vous êtes encore très loin de la Guinée, votre pays. Comment arrivez-vous à gérer votre parti le Pedn quand on sait que les formations politiques en Afrique restent tributaires de leurs chefs ?

Le PEDN est né sur la base d’un engagement collectif : j’en suis le premier Président. C’est une marque de confiance devant rimer avec ma totale reconnaissance aux organes et aux militants. Cet engagement requiert un leadership qui ne saurait me donner un droit de propriété. Même absent pour le Parti, nos organes continueront à fonctionner. Rien n’a été épargné par ce régime pour affaiblir le PEDN voire le faire disparaître. Toutes ces tentatives viennent enrichir le parcours et l’Histoire de notre ESPOIR.

Réalisée par Mamadou Savané

