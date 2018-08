EXCLUSIF- Le président Alpha Condé pas prêt à pardonner au député Sékou Savané (témoin)

Le bras de fer qui oppose le député uninominal de Siguiri, Sékou Savané au président Alpha Condé n’a pas encore livré tous ses secrets. Selon nos informations, les délégués des différentes sections du RPG Arc-en-ciel de la Haute Guinée en séjour à Conakry depuis plus de deux semaines ont été reçus dans la soirée du vendredi dernier, par le président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya, dans la commune de Kaloum.

Au cours de cette rencontre qui serait déroulée en présence de plusieurs personnalités proches du parti présidentiel dont le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, Elhadj Amadou Damara Camara et Hadja Diakagbè Kaba, le cas Sékou Savané aurait été longuement abordé.

‘’La rencontre a commencé à 16 heures pour prendre fin aux environs de 20 heures. Dans leurs interventions respectives, ces délégués des structures du RPG Arc-en-ciel de la Haute Guinée ont plaidé auprès du président de la République le cas du député Sékou Savané qui a récemment raconté tout sur le chef de l’Etat’’, raconte un témoin qui a préféré gardé l’anonymat.

A en croire ce témoin des faits, le président Alpha Condé a, dans son message-réponse été très catégorique.

‘’Il a dit qu’il n’accepterait aucune excuse à ce sujet et que l’honorable Sékou Savané n’est plus dans son cœur à cause de ses agissements répétés. Plus loin, le président Condé a rappelé qu’il a beaucoup fait pour cet homme (Savané). A titre d’exemple, il dira que tous les enfants de ce député travaillent aujourd’hui à des endroits différents. Bref, il n’y a pas eu de consensus sur la question et visiblement le président Condé n’est pas prêt à pardonner Savané pour son acte’’, confie notre source.

Le député Sékou Savané, cacique du parti au pouvoir, reproche au chef de l’Etat de n’avoir pas honoré ses engagements vis-à-vis de Siguiri, principal bastion très peuplé du Rpg Arc-en ciel.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30