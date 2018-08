Faban : le lit d’un marigot débarrassé des constructions anarchiques

Comme annoncé, les machines (caterpillars) du département en charge de la Ville et de l’Aménagement du Territoire étaient en action ce jeudi 9 août 2018, au quartier Faban dans la commune de Matoto où le marigot qui quitte vers Gbessia pour traverser l’aéroport international de Conakry avant de se jeter dans la mer a été débarrassé de plusieurs constructions anarchiques.

L’acte s’inscrit dans la vaste opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations et des occupations anarchiques initiée par le Président de la République, Pr Alpha Condé à travers le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire que dirige Dr Ibrahima Kourouma.

Selon le ministre de la Ville, l’une des misions premières d’un Etat est de sauver sa population, assurer sa santé et faire en sorte que la ville soit propre et belle. Parlant des populations concernées, il dira qu’elles adhèrent entièrement à cette opération de dégagement.

‘’Je pense que pour le moment, si on doit se réjouir de quelque chose, c’est bien de l’accompagnement de la population et des autorités locales (chefs de quartiers) qui nous accompagnent et qui sont favorables à ce qui se passe. Le danger est tel que certaines familles aujourd’hui, sont heureuses parce que si cette situation de démolition des encombrants physiques qui constituent aujourd’hui des obstacles à l’écoulement des eaux de pluie, si ces trucs ne sont pas faits aujourd’hui, naturellement ce sont des inondations qui vont se produire. Et nous sommes très heureux aujourd’hui de l’accompagnement du Ministère de l’Administration du Territoire à travers les élus locaux et aussi nous remercions de l’adhésion et de l’accompagnement de la population…’’

A en croire au ministre Dr Ibrahima Kourouma, toutes les cinq communes seront touchées par cette grande opération de dégagement des constructions anarchiques.

Par Youssouf Keita