Fakenews : le parquet général met en garde… (communiqué)

Le parquet Général, constate avec regret que certains citoyens, utilisent les systèmes d’information (réseaux sociaux, sites Web etc.) pour véhiculer de fausses informations (fake news), des textes, vidéos d’une violence extrême, faisant état de la mort de syndicalistes et de manifestants ou qui seraient entre la vie et la mort.

Toutes choses portant atteinte à la dignité humaine et troublant l’ordre public et la cohésion nationale.

Le Procureur Général rappelle que ces faits sont prévus et punis par les articles 31,32, et 35 de la loi 037/2016 relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée. Il informe également que sur ses instructions, une enquête préliminaire a été ouverte contre X à la Direction Nationale de la Police Judiciaire.

Toute personne à l’origine de tels agissements, sera identifiée, interpellée et déférée devant les tribunaux compétents quel que soit son lieu de résidence.

L’internet est un espace de liberté et d’expression, le parquet général, en appelle, cependant à son utilisation responsable.

Conakry, le 30 juillet 2018.

Le Procureur Général

Mamady DIAWARA