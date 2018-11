Faranah : un accident de la circulation fait 5 blessés graves et des dégâts importants

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi 3 novembre 2018, au centre ville de Faranah aux environs de 11 heures. Il s’agit d’un camion de marque ‘’Iveco’’ qui quittait vers la cité fonctionnaire qui a dérapé. Après avoir dépassé le virage qui sépare la direction préfectorale de l’éducation de Faranah et le logement du secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, ce véhicule gros porteur a déraillé sur la hauteur de la coline qui longe la gare routière de Sankaran.

N’ayant aucune possibilité de maîtriser son engin roulant, le conducteur a préféré se diriger vers le marché et la partie appelée « kèmönilö ». De là, il renversa trois (3) motos avant de terminer sa course sur les caisses à marchandise et les sacs de cent kilogrammes contenant d’arachides, d’harico, du riz et d’autres objets. On note cinq (5) blessés dont deux cas graves. Ces blessés de trouvent actuellement à l’urgence de l’hôpital régional de Faranah.

Au moment qu’on quittait sur les lieux de l’accident, la police routière de Faranah pilotée par commissaire Mohammed kébé était sur là pour les constats.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

+224 628464659