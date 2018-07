Faranah : le bilan de l’inondation s’alourdit

Le bilan des pluies diluviennes tombées dans la nuit du dimanche à mardi 3 juillet 2018, s’alourdit. Au de là des dégâts matériels enregistrés à Dandaya, Abattoir et Mosquée, d’autres quartiers en ont aussi payé les frais. C’est le cas de Marché 2, Tonkolonko et Sirikolony.

Au quartier Marché 2, quatre chambres à coucher, deux cases d’habitation et une cuisine ont été mis en lambeaux. La victime Fatouma Camara veuve de son état nous a confié : ‘’Quand cette pluie a commencé la nuit, je n’ai pas pu dormir. Au fuir et à mesure qu’il pleuvait, l’eau remplissait ce bafond et d’habitude, l’eau circulait ici normalement. Mais depuis qu’ils ont construit ce pont là ici, à chaque fois que l’eau vienne, ça rentre et envahie notre concession. A ce jour, mon mari est décédé et j’ai des enfants. Ce sont les frais de location de ces quatre chambres qui m’aident à subvenir de mes besoins et ceux de mes enfants. Aujourd’hui, ce sont ces chambres que l’eau vienne de mettre à terre. Grâce au dévouement de nos voisins, certains de nos biens ont été récupérés sous l’eau. Je sollicite les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. A l’heure qu’il fait, on n’a même pas de quoi manger. Nous demandons aux autorités de refaire ce pont pour éviter d’éventuels cas inondations’’.

Au quartier Mosquée, la cour d’Elhadj Bakary Safranba s’est écroulée sous la force de l’eau. Sa concession et ses bâtiments ont été complètement inondés. Le chef de quartier Mamourou Kandé et d’autres citoyens se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’évacuation. Le chef de quartier marché s’est exprimé en ces termes :

‘’Aujourd’hui, nous sommes là pour aider cette famille victime d’inondation. Chaque année les familles qui sont sur les bordures de ce petit marigot souffrent énormément. Du fait que certaines personnes jettent les ordures à l’amont, cela a rétrécit le passage de l’eau. Il faut que l’incivisme cesse dans cette ville. Je demande aux citoyens d’arrêter de jeter les ordures dans ce faussé, c’est ce qui entrave la circulation normale de l’eau. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour dégager les ordures qui ont bloqué le passage de l’eau au niveau du pont qui relie le quartier Mosquée au quartier Tonkolonko 1’’, a soutenu Mamourou Kandé, chef de quartier Mosquée.

A Tonkolonko 1, l’école primaire Samory Touré et concessions voisines ont été également envahies d’eau.

Lanciné Keita, correspondant régional à Faranah