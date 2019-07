Faranah : c’est parti pour les travaux de construction de la toute première école de Mandou

Depuis sa fondation il y a de cela des siècles, le village de Mandou n’a jamais eu d’école. Malgré la fertilité de son sol et la qualité de ses productions, ce secteur relevant du district de Sèköra (sous-préfecture de Sankaran Beindou) reste enclavé. Il faut un parcours de combattant pour y accéder.

Grâce à l’initiative présidentielle, ce village sera doté dans quatre (4) mois d’une école de trois classes. La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu ce lundi 15 juillet dernier. Pour conférer à l’événement un caractère officiel, les autorités préfectorales de Faranah, communales de la commune rurale de Beindou, les travailleurs de l’entreprise « Guinée Construction BTP », les citoyens venus des de Mandou centre et villages environnants ont marqué leur présence.

Après la présentation des noix de cola traditionnelle, le maire de la commune rurale de Beindou Koura, Mory Oularé s’est exprimé en ces termes : « L’honneur m’échoie au nom de toute la population de la commune rurale de Beindou de remercier tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie surtout l’entreprise Guinee Construction pour le patriotisme qu’elle a exprimé. D’autres entreprises n’ont pas accepté de venir ici à cause de l’État de la route mais cette entreprise a accepté de venir travailler. Ainsi, je demande à la population de Mandou de s’organiser pour entretenir leur route afin de faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Je ne veux pas entendre que vous avez créé des problèmes aux travailleurs qui sont venus. Ces travailleurs sont là pour vous et non contre vous .Si vous collaboré bien avec ces travailleurs, ils vont bien respecter les normes et le travail qui sera fait va longtemps durer. »

Pour sa part, le Directeur Général de l’entreprise en charge de réaliser ces infrastructures, Bintou Mady Oularé nous a laissé entendre : « Je commence par remercier le Président de la République son excellence Professeur Alpha Condé pour son initiative allant dans le sens de développement de nos communautés à la base. La construction de ces infrastructures n’est pas fortuite. C’est pour permettre aux enfants qui sont dans ce village d’être scolarisés. Ce que j’ai beaucoup aimé dans cette cérémonie, c’est qu’il y a plusieurs filles ici qui doivent être scolarisées. Le travail qui doit être réaliser comprend trois salles de classe qui seront dotées des tables-blanc, une maison de chambre et salon avec une douche interne plus un magasin bien électrifiée, des latrines et un forage. Le bâtiment qui servira de logement d’enseignant sera dans une cour. Le délai de réalisation est de quatre (4) mois. Au nom de cette entreprise, je m’engage à respecter ce délai contractuel afin de remettre les clefs aux ayant droits à la date indiquée », a t- il expliqué.

La représentante du préfet à la présente cérémonie Fatoumata Kourouma « Mama Diamant » a, pour sa part, dégagé l’importance de la scolarisation de la jeune fille et a invité les parents de scolariser toutes les filles ayant l’âge dans ce village et bannir les mariages précoces et forcés.

À ce jour l’entreprise « Guinée Construction » se fait distinguer des autres entreprises de construction de la place à travers la qualité des ouvrages qu’elle réalise mais aussi le respect de délai contractuel.

Lancinet Keita, depuis Faranah