Faranah : la fête de l’Aïd-el-Kébir célébrée sous le signe de la paix et l’acceptation

Faranah à l’instar de ses coreligionnaires du monde a célébré ce dimanche 11 août 2019, la fête de l’Aïd-el-Kébir ou la fête des moutons. A cette occasion, plusieurs ressortissants de cette ville (Faranah) sont venus des différents horizons.

Dans son sermon, le grand imam de Faranah, Elhadj Aboubacar Touré a appelé les citoyens à la paix et l’acceptation du prochain. « Il faut que nous nous donnons les mains. Le bon musulman est celui qui prêche la paix, qui pose les actes de pardon et de l’acceptation du prochain. Les musulmans sont des frères et sœurs. Cette religion n’a pas besoin d’ethnie ni de race. Nous demandons à Dieu de rependre sa grâce sur la Guinée et les Guinéens. Nous prions Dieu d’accorder une longue vie et une santé de fer au Président de la République, Professeur Alpha Condé et que Dieu lui guide sur le bon sens dans le développement de notre pays, la Guinée… »

Quant au maire de la commune urbaine, Oumar Camara, il s’est réjoui de la présence remarquable des ressortissants de Faranah qui est une occasion pour les filles et filles de Faranah de se retrouver et d’échanger leurs opinions.

« Aujourd’hui, c’est la fête de Tabaski. Ça nous a trouvé dans les meilleures conditions et on vient de s’acquitter de notre obligation religieuse. Beaucoup de ressortissants ont effectué le déplacement pour venir fêter auprès des parents. C’est une occasion pour que les parents se retrouvent, se congratulent et qu’ils formulent les vœux les meilleurs pour le bonheur de la ville et pour le pays. Moi, en tant que Maire, non seulement je leur souhaite d’abord la cordiale bienvenue et un agréable séjour parmi nous à Faranah. Les ressortissants sont venus avec de très bonnes intentions. Durant les moments de la fête, il y’a beaucoup d’activités qui sont planifiées, je crois c’est ce qui fortifie nos liens, c’est ce qui fortifie le tissu social. Nous en tant qu’utorités communales, nous sommes très heureux qu’on se retrouve avec nos parents, nos frères et sœurs pour partager nos opinions, pour partager un peu les petits plats, ça renforce notre lien. Je prie Dieu qu’il nous accorde beaucoup d’autres fêtes. Ceux qui ont effectué le déplacement, ils sont venus dans les meilleures conditions; que la fête se passe dans les très meilleures conditions et que Dieu leur facilite aussi le retour dans leurs familles respectives. Je souhaite que cette fête soit vraiment un moment d’union, un moment de se parler et de se dire les quatre (4) vérités pour que Faranah puisse décoller, puisse vraiment connaître le développement souhaité », dira t-il entre autres.

Présent à Faranah, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Alpha Ibrahima Keira a martèlé : « C’est un message de solidarité et de fraternité et surtout appelé les citoyens au renforcement de nos liens de fraternité, d’amitié, de tolérance entre les ressortissants de Faranah. Je profite de cette fête de Tabaski pour adresser aux braves populations de Faranah les meilleurs souvenirs de son excellence Monsieur le Président de la République le Professeur Alpha Condé, sa solidarité et toutes ses amitiés à l’endroit des populations de Faranah parce qu’on sait que Faranah a toujours été les bastion du RPG Arc en ciel et nous savons également qu’il y’a un amour fort qui existe et qui lie heureusement le Président de la République aux populations de Faranah. Donc, c’est pour leur témoigner sa reconnaissance, sa gratitude et leur demander de renforcer l’unité nationale, de faire tout pour que la paix, la concorde règnent à Faranah en vue de son émergence dans le cadre du plan de développement économique et social du pays… »

A présent, les artistes ressortissants de Faranah sont venus en nombre important pour conférer à cette fête un caractère exceptionnel sous la houlette du grand producteur Fodéba Isto Keira.

Lanciné Keita Faranah, correspond à Faranah

