Faranah : la foudre tue une femme et son bébé à Tiro

La saison des pluies continue de faire des victimes dans la préfecture de Faranah à travers la foudre. Après avoir ôté la vie à un père de famille à Soungbayah dans sous-préfecture de Passayah, le vendredi 13 septembre dernier, la foudre vient d’endeuiller la sous-préfecture de Tiro située à 42 kilomètres de Faranah-centre.

Joint au téléphone, le maire de la commune rurale de Tiro Bangaly Major Oularé de confier : « Nous venons de perdre aujourd’hui deux de nous suite aux effets de la foudre. Notre sous-préfecture a enregistré une forte pluie ce lundi, 23 septembre aux environs de 16 heures. Saran Kourouma, épouse de Mamorè Kourouma tailleur de profession, était partie au champs en compagnie d’une fille et le bébé qu’elle portait au dos. Après les travaux champêtres, Saran Kourouma et les deux enfants étaient sur le chemin de retour à la maison pendant qu’il pleuvait, malheureusement, ces trois personnes ont été foudroyées. Le bébé du nom de Karim Kourouma, âgé de six mois, est décédé sur place et sa maman Saran Kourouma a elle aussi rendu l’âme quelques temps après au poste de santé de Tiro. La troisième victime qui est une fillette, a été sauvée de justesse. Actuellement, elle continue de recevoir des soins au poste de santé de Tiro. Il faut retenir que ces victimes n’avaient aucun téléphone sur elles. C’est une question de destin ».

Saran Kourouma et son bébé rejoindront leurs dernières demeures ce mardi 24 septembre à Tiro.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

