Faranah : la foudre tue une personne dans le district de Soungbanya

Les grandes pluies chevillent de plein fouet à Faranah. Malgré la faiblesse de la pluviométrie en ce mois de septembre, les quelques rares pluies qui tombent entraînent des dégâts matériels importants voire de perte en vie humaine.

C’est le cas du drame qui s’est produit le vendredi 13 septembre 2019, dans le district de Soungbanya, une localité située 57 kilomètres de Faranah centre, relevant de la sous préfecture de Passayah où un homme d’une cinquantaine d’années a trouvé la mort suite aux effets de la foudre.

Sur les circonstances du drame, Mamady Fidel Camara conseillé à la commune rurale de Passayah, résidant de Soungbanya nous explique : « Le soir, la victime du nom de Bintou Sanah Camara communément appelé Kampèl, cultivateur de profession a quitté le village pour aller voir ses bœufs en brousse. Après s’être rendu à côté de ses bœufs, il s’est procuré de quelques tubercules de ses maniocs, avant de prendre le chemin de retour pour la maison pendant qu’il pleuvait vers 20 heures. À un et demi kilomètres du chemin de retour de son champ, la foudre a foudroyé un arbre qui est tombé sur lui. C’est ce samedi matin qu’un jeune venant du village kouta Walia l’a découvert et est venu nous informer. Ainsi, à notre tour, nous sommes allés chercher le corps et informer les autorités compétentes. »

La victime âgée de 58 ans, est marié à deux(2) femmes et père sept (7) enfants. Bintou Sanah Camara rejoint sa dernière demeure ce samedi à Soungbanya.

Lanciné keita Faranah pour médiaguinée

