Faranah : la journée internationale de la jeune fille célébrée en différé, ce samedi

La préfecture de Faranah vient de célébrer ce samedi 27 octobre 2019, la journée internationale de la jeune fille dans une mobilisation carnavalesque. C’est la cour de la maison des jeunes qui a servi de cadre à cette cérémonie.

Autorités régionales, préfectorales, communales, les structures éducatives et des ONG évoluant dans le domaine de la promotion de la jeune fille se sont fortement mobilisées. C’est la mairesse de la commune urbaine de Faranah pour la circonstance qui a souhaité la bienvenue aux acteurs concernés.

Ensuite, l’honneur est revenu à mademoiselle Hawa keita de la terminale sciences sociales du lycée Gamal Abdel Nasser de Faranah représentant le Directeur Pays de Plan International Guinée de souligner :

« Chaque année, à l’occasion de la journée internationale de la fille, plan international publie le rapport mondiale sur la situation des filles. Cette année, le rapport intitulé ‘’Réécrire son histoire’’ l’influence des stéréotypes dans les films et les médias sur la vie et les ambitions de leadership des filles et des jeunes femmes. Partout dans le monde, les stéréotypes sont néfastes sur les filles et les jeunes sont renforcés par les médias et les divertissements. C’est dans cette logique que le Plan international s’est donné pour objectif d’accompagner 100 millions de filles à travers le monde pour qu’elles puissent apprendre, diriger, décider et s’épanouir. »

La Directrice préfectorale de l’Action Sociale, de la promotion féminine et de l’enfance, Saran Oularé a, dans son intervention, situé l’événement dans son contexte historique. « La date du 11 Octobre est célébrée par toute la communauté internationale depuis 2012 dans la perspective de tracer de nouvelles voies pour pérenniser la défense des droits de la jeune fille. C’est pour atteindre cet idéal que la Direction régionale de l’action Sociale, de la promotion féminine et de l’enfance a mis l’occasion à profit pour lancer une invite cordiale à tous les acteurs à savoir autorités politiques et administratives, les leaders d’opinion, associations ou ONG œuvrant pour la promotion du droit de la jeune fille dans notre région… »

Saratou Gnabalie du département des Eaux et Foret et environnement de l’ISAV de Faranah représentant le gouverneur de région pour cette journée a appelé à l’action pour la réalisation effective des droits des jeunes filles de la région.

« La journée internationale de la jeune fille, cette année dont le thème est ‘’Les filles : une force libre et inépuisable’’ est une autre opportunité pour nous, de décrire la situation laquelle nous vivons et de faire un plaidoyer auprès de vous, pour son amélioration. J’attache donc une importance capitale à la réussite de cette internationale de la jeune fille et vous appelle à l’action pour la réalisation effective des droits des filles dans la région de Faranah. »

A signaler qu’en Guinée, la célébration de la journée internationale de la jeune fille est devenue un engagement national, où une bonne partie de la population de la capitale à l’intérieur la prenne comme un rendez-vous de réflexion très important.

Lanciné Keita, cooresponsant régional à Faranah