Faranah : le 2 octobre célébré dans la joie

2 octobre 1958-2 Octobre 2019, il y’a de cela 61 ans que la Guinée a arraché son indépendance sous la direction du Camarade Ahamed Sékou Touré. Pour se rappeler des efforts consentis par ces artisans de l’indépendance, la Guinée célèbre chaque année la date anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale.

Faranah à l’instar des autres préfectures du pays, n’est pas resté à marge de la commémoration de cette date anniversaire du 2 octobre. Pour se faire, les autorités administratives, politiques, militaires et citoyens se sont mobilisées pour exprimer leur reconnaissance aux acteurs et promoteurs de notre indépendance.

Après le dépôt des gerbes de fleurs à la place des martyrs, le gouverneur de région Sadou keita a, dans son discours de circonstance rappelé les acquis du feu président Ahmed Sékou Touré et ses pairs, du régime du Général Lanssana Conté et celui du Pr Alpha Condé, le premier magistrat de la région administrative de Faranah a invité la population de Faranah à la paix et à l’unité.

« En ce moment de fête nationale encore à Faranah, je souhaite en plus de la réjouissance qu’on use de cette fête, de cette journée pou qu’il y ait de profondes réflexions sur notre cas spécifique. Nous sommes un cas spécifique, Faranah. Des détails font que nous ne sont pas d’accord. Des détails nous arrachent le développement parce que toutes les autorités administratives, politiques, militaires tout le monde converge aujourd’hui vers les règlements des conflits. Les conflits d’intérêt, les conflits ne grandissent pas la ville natale du Président Ahmed Sékou Touré. L’homme qui a fait que la Guinée soit libre et qui a fait que l’Afrique tout entière soit libre, quand c’est dans cette ville qu’on ne gère que des détails, ce n’est pas normale. Je souhaite vivement à ce que chacun de nous prenne conscience aujourd’hui et que demain Faranah se remette en question pour que Faranah soit l’image souhaitée par tous. Je voudrais en fin souhaiter à chacun et à chacune, mes vœux les meilleurs de bonne fête », a lancé Sadou Keita gouverneur de la région administrative de Faranah.

Lanciné keita, depuis Faranah

