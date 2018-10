Faranah : la Mairie fait peau neuve avant la prise de fonction du nouveau maire

Ce dimanche 28 octobre 2018, la jeunesse c’est fortement mobilisée pour assainir la mairie de Faranah. Pour la circonstance, les jeunes sont venus des différents quartiers de la ville, des districts (Sokourallah) pour assister à l’assainissement des locaux et les alentours de la mairie.

A l’intérieur de cette mairie, les femmes ont systématiquement lavé le sol et les murs ont été nettoyés. Dans et à l’extérieur de la cour, les femmes étaient munies de ballets, les jeunes pour leur part se sont dotés des coupes-coupes, des houes et des râteaux. Le transport de ces ordures est assuré par des tricycles.

Cependant, ont note la présence de la notabilité venue pour exprimer son appartenance aux idéaux de paix et de développement du nouveau maire, Oumar Camara. Parlant au nom des femmes venues de certains villages et de la commune urbaine, Gnalén Oularé du district Nönöfè Sokourala s’est exprimée en ces termes :

‘’C’est nous qui avons dit que celui qui peut aider la population que Dieu l’aide aussi. Nous avons dit que si Oumar Camara sera élu maire, nous viendrons laver la mairie. Tel est le motif de cette opération de nettoyage. Nous demandons l’aide au Président de la République, Pr Alpha Condé de nous aider. Nos enfants ont terminé les études mais ils n’ont pas d’emploi. Qu’il nous aide à ce que ceux- ci soient employés. Nous voulons quitter dans la souffrance.’’

Quant à la couche masculine, la participation a été notoire. Les jeunes du centre ville et de certains villages de Faranah se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Yamory Traoré a, au nom du groupe venu du district de Magna situé à une dizaine de kilomètre de Faranah nous a laissé entendre : ‘’Nous sommes venus appuyés nos collègues pour qu’ils sachent que nous partageons les mêmes idées, celles de la paix et de développement. Les sages avaient béni que Dieu donne à Faranah un maire qui peut le développer. Voici qu’Oumar Camara est élu. C’est cette joie qui nous anime et qui nous pousse à venir assainir la mairie avant son installation. Nous prions Dieu que la paix règne à Faranah et que cette ville trouve son développement. Que Dieu aide et protège notre nouveau maire.’’

Le nouveau locataire de la mairie de la capitale de Sankaran Oumar Camara a adressé ses remerciements à la population pour ce geste. ‘’Je remercie la population de Faranah et environs. Je ne m’attendais pas à une telle mobilisation. Le communiqué a été diffusé la nuit et vraiment je n’imaginais pas qu’un tel nombre serait présent. Ceux qui se mobilisés l’ont fait pour eux mêmes et pour Faranah. D’autres ont voulu participer mais ils n’ont pas été informés à temps, qu’ils nous en excusent. Avant la cérémonie de passation de service, un communiqué d’information et d’invitation sera largement diffusé pour permettre à nos parents des zones rurales d’être au diapason de l’événement. Encore une fois de plus, je remercie les citoyens parce que c’est l’image de Faranah qu’ils viennent de montrer.’’

En attendant la cérémonie de passation de service prévue pour le 5 Novembre prochain, la commission d’organisation travaille d’arrache-pied pour la réussite de l’événement. Nous y reviendrons !

Lanciné Keita correspondant à Faranah

