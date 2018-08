Faranah : une maison s’affaisse sur son propriétaire

Une maison de trois chambres et salon s’est écroulée sur son propriétaire au quartier Abattoir 2, non loin du lycée régional d’application Gamal Abdel Nasser de Faranah.

Ce drame a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche aux environs de 3 heures du matin. La victime Souleymane Condé qui dormait dans la chambre qui s’est affaissée a eu la vie sauve mais sa hanche et ses pieds ont été touchés.

Sur les circonstances de ce drame, l’épouse de la victime Saran confie : « dans la nuit du dimanche après la prière de 20 heures, mon mari est allé suivre un match de football à la télé. Après le match, il est venu se coucher. Quelques heures après, la pluie a commencé et il était seul dans sa chambre. Entre temps, on a entendu son cri. C’est ainsi que nous sommes venus trouver que les murs sont tombés. Pendant qu’on le recherchait, c’est lui-même qui nous a indiqué où il se trouvait. C’est ainsi que nous sommes venus le tirer sous les décombres. Il a été atteint à la hanche et aux pieds. Il a eu de problèmes surtout au niveau de la hanche. Il a été évacué à l’hôpital régional de Faranah pour des soins. Selon les médecins, la victime est hors du danger. Notre poste téléviseur a complètement été endommagé ainsi que d’autres objets. Mais grâce aux voisins, le pire a été évité »

En juillet dernier, plusieurs dégâts ont été provoqués par la pluie aux quartiers Dandaya, Tonkolonko 1, 2 et Marché de Faranah.

Lanciné Keïta, correspondant à Faranah

628464659