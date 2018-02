Faranah : le ministre Kourouma de la Ville annonce que toutes les réserves foncières de l’État seront récupérées

Le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire est en séjour de travail à Faranah. Docteur Ibrahima Kourouma et sa suite ont mis l’occasion à profit pour animer une conférence.

Cette conférence qui s’est tenue à l’hôtel du Niger ce samedi 24 février a regroupé les cadres régionaux, préfectoraux et les douze présidents de quartier de la commune urbaine de Faranah.

Objectif, informer les cadres préfectoraux en charge de l’aménagement du territoire et élus locaux sur la récupération des réserves foncières de l’État.

Après la présentation des dix noix de colas traditionnelles, le porte-parole des présidents de quartier, le préfet de Faranah, Alpha Oumar Keïta a, dans son allocution, souhaité la bienvenue au ministre et sa suite avant de dire : « Nous les administrateurs territoriaux (Gouverneurs et Préfets), le président de la République nous a formellement interdit de se mêler des affaires domaniales et celles de la justice. Donc, j’invite le directeur préfectoral de la ville et de l’aménagement à l’application stricte des principes déjà dictées par le département en charge de la ville et de l’aménagement du territoire.

Prenant la parole, le ministre Ibrahima Kourouma a tout d’abord fait la situation des domaines de l’État. Selon lui, ces domaines permettront au gouvernement de construire des édifices publics pour l’amélioration des conditions de vie des Guinéens comme le souhaite le président Alpha Condé.

Docteur Ibrahima Kourouma a également fustigé le comportement de certains élus locaux et administrateurs territoriaux qui, par leur complicité avec les chefs de service Habitat, vendent illégalement les domaines de l’État, avant de souligner que son département procédera à la récupération de toutes les réserves foncières de l’État.

Les douze présidents de quartier présents dans la salle, se sont engagés à respecter les mesures déjà prises par le ministre Ibrahima Kourouma.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

628464659

Commentaires

commentaires