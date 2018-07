Faranah : le programme national d’appui aux filières agricoles vole au secours des paysans

Dans le cadre de diagnostiquer et trouver solutions aux problèmes des paysans, une mission du programme national d’appui aux filières agricoles (PNAFA) était en concertation mardi 24 juillet 2018, avec les acteurs agricoles des villages de Kabaya et Magna.

Sur les bordures des douze (12) hectares de bafond aménagés, un champ d’école est mis en place. Ainsi, l’honneur est revenu aux paysans de ces deux (2) localités après la présentation des noix de cola traditionnelles, d’évoquer leurs problèmes parmi lesquels figurent : l’utilisation des herbicides, l’insuffisance de semences, manque de financement, manque d’engrais, manque d’équipements, la non maîtrise du calendrier agricole la non connaissance de la maîtrise de l’eau.

A la fin des séances de travail, les semences et herbicides ont été octroyés aux cinq (5) groupements agricoles ( wakilla ,Mokelénko, Sabari, Fasso dèmain du district de Magna et Limaniya du secteur de Kabayah). Les bénéficiaires ont exprimé leurs sentiments par rapport à la réception de ces intrants agricoles.

‘’Aujourd’hui est un grand jour pour les paysans. De fait que PNAFA est venu d’abord aménager ce domaine pour nous, cela nous réconforte à plus d’un titre. En plus de cela, il nous a dotés de nouvelles connaissances qui, éventuellement nous permettront de tirer plus de profit dans nos activités agricoles. PNAFA nous a encore offert gratuitement des semences de riz et d’herbicides. C’est pourquoi nous ne manquerons pas d’exprimer notre reconnaissance envers ce projet’’, a laissé entendre Noumah Traoré.

Les femmes ont pour leur part exprimé leur joie avant de lancer un appel à l’endroit des jeunes comme nous a confié Sayon Traoré. ‘’Nous sommes très contentes de ce geste de PNAFA. Nous, les femmes qui sont dans les zones rurales, nous n’avons pas d’autre moyen sinon que le champ. Si nous avons ce projet qui s’investit pour la cause des femmes et des enfants, nous ne pourrons que remercier Dieu, remercier le Président de la République, Pr Alpha Condé et les membres du projet PNAFA. Nous en appelons les jeunes à venir s’ajouter à nous pour que nous puissions unir nos forces pour aller de l’avant.’’



A noter que le Programme National d’appui aux Filières Agricoles (PNAFA) compte élargir leurs actions dans d’autres villages de la région.

Lanciné Keita, correspond régional à Faranah

+224 628464659