Fatoumata Kourouma recalée au bac : le Ministère de l’Education a-t-il manqué de réalisme ?

Dans les grandes démocraties du monde, les actes héroïques sont salués et récompensés. Le cas Fatoumata Kourouma, une candidate de 18 ans qui a accouché à Mamou pendant l’épreuve du bac, repris l’examen a raté son test, suscite des polémiques les plus folles. Elle a été déclarée non admise au baccalauréat unique session 2019.

Cette mère de famille qui a mis au monde en juillet dernier son deuxième garçon -dont les images ont fait le tour du monde et fait la Une des grands médias- ne pouvait imaginer qu’en boudant la maternité et son petit moins de 40 minutes après son accouchement qu’elle serait recalée. Aucune excuse pour celle qui se voyait déjà dans une salle d’université poursuivre ses études.

Devait-elle bénéficier d’une exception pour son acte jugé singulier ? Le débat agite la toile. Pour certains, c’est non. « C’est le mérite qui est récompensé et non le contraire. Si elle n’a pas mérité, elle peut attendre l’an prochain et tenter sa chance. Peut-être que la chance peut lui sourire », a réagi un internaute qui, par ailleurs, a salué la bravoure de la jeune dame.

Un argumentaire battu en brèche par un autre groupe -plus nombreux- qui accuse le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) -piloté par Mory Sangaré- d’avoir manqué de réalisme dans un pays qui a la propension à donner précocement en mariage les jeunes filles .

« Donner un coup de chance à la jeune mère et faire d’elle le symbole de la scolarisation de la jeune fille serait la meilleure option pour le pays. Hélas ! », déplore un père de famille qui cite la France où récemment un Malien sans papiers nommé Mamoudou Gassama a été naturalisé français pour avoir sauvé un petit garçon d’une terrible chute.

« Il n’était pas le seul Africain ou migrant qui sait raser les murs. Mais pour avoir posé un acte héroïque, Emmanuel Macron l’a décoré et naturalisé français. Son rêve de plusieurs années fut exaucé. Pourtant en France, nombreux sont des migrants irréguliers –parfois bardés de diplômes- qui attendent en vain depuis des années leur régularisation », ajoute-t-il. La France a-t-elle aussi manqué de réalisme ? demande-t-il.

En un mot comme en mille, un Etat se doit de prendre des décisions majeures qui ouvrent la voie de l’espérance. La Guinée a-t-elle encore manqué ce tournant ?

Noumoukè S.