Faya : ‘’la démission de Sidya permettra au président Alpha Condé de savoir que la direction que prend notre pays est dangereuse’’

Après plusieurs mois de rumeurs sur sa démission au poste du haut représentant du chef de l’Etat, le président de l’union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré a finalement claqué la porte mardi à travers un tweet.

Interrogé sur la démission de l’ancien Premier ministre guinéen de Lansana Conté, le président du Bloc Libéral (BL) Dr Faya Lansana Millimouno a déclaré que « c‘est un aveux d’échec ». « Parce que, dit-il, lorsque le président de l’UFR et son parti ont décidé de se mettre à la disposition du président de la République, c’était pour apporter, selon ce que nous nous appelons c’est pour apporter des conseils sur le plan de la gestion économique financière et aussi même la gestion politique et sociale. Alors un conseiller, c’est celui qui vous apporte son expertise, sa connaissance. S’il en vient à jeter l’éponge c’est parce qu’il a le sentiment que ses conseils n’ont pas été pris en compte. Et donc le pays est en train d’aller à l’échec « .

Par ailleurs d’indiquer: « pour dire que s’il y a encore des gens qui pouvaient continuer à espérer que la gouvernance du professeur Alpha Condé apporterait quelque chose à notre pays, ça c’est une preuve qu’il n’y a pas trop à s’attendre ». Et d’ajouter : « ça suit une démission, il n’y a pas longtemps c’est le ministre Gassama Diaby [de l’Unité nationale et de la citoyenneté). On espère que ça ne sera pas une diarrhée de démissions surtout quand c’est dans la bonne direction où peut-être ça permettra au président Alpha Condé ainsi qu’à son gouvernement de savoir qu’en fait la direction que prend notre pays est dangereuse« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22