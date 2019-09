Faya Millimouno : Alpha Condé ‘’s’est beaucoup plus adressé aux autorités américaines qu’aux Guinéens’’

Présent, jeudi, à la réunion du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) à l’université Kofi Annan de Guinée, le président du Bloc Libéral, Faya Lansana Millimouno a donné son avis sur le discours à la Nation du président Alpha Condé qui a instruit le Premier ministre d’ouvrir une consultation au tour d’une nouvelle constitution en Guinée. Le responsable du BL, membre influent du FNDC a indiqué que ‘’cette adresse d’Alpha Condé s’adresse à la communauté américaine’’.

»L’analyse que nous avons faite du discours du président, c’est qu’il s’est beaucoup plus adressé aux autorités américaines qu’il s’apprête à rencontrer qu’aux Guinéens. Parce que la réalité guinéenne est complètement à l’opposé de ce qu’il a voulu décrire comme espoir. Nous n’avons pas d’infrastructures aujourd’hui, les ordures ne nous quittent pas aujourd’hui, l’école est bâclée, il n’y a pas de santé pour les Guinéens, ce sont des questions qu’il devrait aborder. Il nous parle d’un dialogue avec un Premier ministre dont on connait déjà la position. Il a dit qu’il n’a pas encore vu la constitution mais, il est d’accord. Il est d’accord en tant que personne et il est d’accord en tant que Premier ministre. Quel dialogue on peut chercher avec un tel Premier ministre qui a déjà pris partie? Donc, en ce qui nous concerne, nous continuerons le combat pour la défense de la Constitution et nous ferons en sorte qu’en 2020, le Bloc Libéral se présente en alternative de changer définitivement cette Guinée », a-t-il dit.

Il faut par ailleurs noter que les membres du Front National pour la Défense de la constitution ont, dans leur déclaration annoncé qu’ils ne favoriseront aucune consultation, ni un dialogue au tour d’un changement de constitution.

Mohamed Cissé

