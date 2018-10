Faya Millimouno échappe de justesse à un assassinat, selon la cellule de Communication du BL

La scène s’est déroulée dans la nuit du mercredi 17 octobre 2018. Le leader du bloc libéral Docteur Faya Millimouno présent en forêt depuis le début de l’installation des exécutifs communaux ; se trouvait sur la route de Gueckedou pour son village wendé kenéma ; Ainsi avant d’arriver dans ladite localité, il a été pris à partie par des agent des forces de l’ordre par des tirs à balles réelles sur sa voiture. C’est par l’habileté de conduite du chauffeur que le président du BL et sa délégation ont réussi à échapper de justesse au guet-apens. Selon certaines sources, c’est le leader du RDIG jean marc Telliano en connivence avec le sous-préfet de wendé qui serait derrière cette tentative d’élimination physique de Faya Millimouno. Ceci dans le but d’intimider les élus du bloc libéral de s’abstenir à briguer la mairie de wendé.

Le bloc libéral tient à interpeller l’opinion nationale et internationale sur la dérive dictatoriale du régime Condé. Et surtout sur l’acharnement contre le B.L notamment son leader qui est de plus en plus menacé dans ses activités politiques. Nous condamnons cet acte avec la dernière énergie et sollicitons l’ouverture d’une enquête afin de situer les responsabilités.

Conakry le 18 octobre 2018

La cellule de communication du bloc libéral