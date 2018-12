Festival des Arts de Guinée : le refus du groupe instinct killers de jouer provoque des saccages dans un hôtel

Déplacé pour prendre part à la 3ème édition du Festival des Arts de Guinée à Siguiri, le groupe instinct killers était programmé au stade préfectoral Kankou Moussa de Siguiri où il devait jouer devant ses mélomanes.

Mais cet espoir des mélomanes s’est malheureusement transformé en désespoir. Car, le groupe ne s’est finalement pas entendu avec les organisateurs dudit festival sur des modalités de leur prestation. Logés dans un hôtel de la place non loin du stade préfectoral, ces artistes du groupe instinct killers et les organisateurs de l’évènement se serait très mal séparés.

« Je suis déçu de ce groupe de rap mais comme on le dit souvent, la vie est une leçon. Avec tout ce que nous avons conclu et arrêté, ils (artistes du groupe) ont décidé de ne plus jouer. Mais Dieu ne dort pas, nous avons négocié cet évènement à 20 millions francs guinéens. J’ai voulu payer par tranche et cela était sur les bonnes voies mais dès à Siguiri, ils refusent catégoriquement de prendre part aux activités », nous a expliqué le patron de la structure « Tinkisso Production », Ahmed Keita.

Poursuivant, notre interlocuteur précise que le groupe instinct killers a causé assez de dégâts à hôtel où ils étaient logés. « Des télévisions, verres, tasses, des tables et tant d’autres objets dudit l’hôtel ont été vandalisés et caillassés avec à la clé de graves injures… »

A noter que nos multiples tentatives d’avoir la version du groupe instinct killers sont restées vaines.

Affaire à suivre !

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+2246224708