Feu mystérieux à Gonkou (Labé) : Alpha Condé offre 50 millions, du riz et du sel aux sinistrés

Un mois après le sinistre enregistré dans le district de Gonkou, dans Hafia, préfecture de Labé où une quarantaine de cases ont été ravagées par un feu mystérieux, les autorités administratives de Labé, à leur tête le gouverneur accompagné du préfet a exprimé la sympathie du président de la république aux populations de cette juridiction. Une enveloppe de 50 millions a été mise à la disposition des sinistrés, un geste qui a été précédé du don de riz et du sel.

Pour le préfet Elhadj Safioulaye Bah, « lorsqu’on est venus la dernière fois, le président de la république était hors du pays. A son retour il a été informé par le gouverneur sur ce que se passe à Gonkou. Il a été automatiquement ordonné qu’une mission soit dépêchée pour chercher à savoir qu’est-ce qui s’est passé. Donc les dons qui vous sont parvenus en première position viennent du président, il a dit au gouverneur, comme qu’il était loin du pays, d’amener d’abords ces sacs de riz et du sel. Lorsqu’il est revenu il a dit que ce qui s’est passé ici, c’est triste, il a une fois de plus sommé le gouverneur de venir en son nom vous apporter ce montant, nous remercions le président pur se geste ».

De son côté, le gouverneur de Labé, Elhadj Madifing Diané est revenu sur la bagatelle de 50 millions et les autres dons qui ont précédé ce geste.

« Nous sommes ici ce matin à la suite de la catastrophe naturelle, Gonkou n’est pas le seul territoire de la Guinée. Mais, depuis cet incendie la pensée du président est vers Gonkou. Nous remercions Dieu de nous avoir donné un président qui est soucieux de sa population. Dieu donne à qui il veut le pouvoir, le président de la république ne sera pas tranquille tant qu’une partie du pays est en souffrance. En son nom donc, en plus des 5 tonnes de riz, du sel et la petite enveloppe que nous avons amenés, il nous a donné une enveloppe de 50 millions de fg. Ces 50 millions, il m’a dit de ne pas les partager parce ce que chaque juridiction a ses responsables qui connaissent leur territoire mieux que nous, nous ne sommes que des missionnaires. Il précisé que c’est pour votre village donc il nous a ordonné de les donner à votre imam et à votre responsable de la jeunesse », précise le gouverneur.

Apparemment, très ému par cet appui du président de la république, le maire de la commune rurale de Hafia, Elhadj Mamadou Dambata n’a pas caché sa satisfaction.

« Nous sommes très contents, nous le village est content, les choses se sont bien déroulées. Au début, nous avons reçu 5 tonnes de riz et du sel et cette fois-ci c’est 50 millions, ça nous réjouit à plus d’un titre »

Quant à Mamadou Bhoye Bah, président de la jeunesse de Gonkou à qui il revient la tâche de partager cet argent, il a promis que « nous allons partager équitablement cet argent, tous les sinistrés auront »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83