Fidaw pour le repos de l’âme de Feue Katoucha Niane

Le 1er Février 2008, à Paris, disparaissait Kadiatou Tamsir Niane, fille du Professeur Djibril Tamsir Niane, Top model internationale surnommée Katoucha, la Princesse Peule. Katoucha Niane épouse Curtiss était la mère de Aminata Diagne, d’Alexandre Beck et de Ayden Curtiss.

Dix ans déjà que nous vivons avec cette absence, éloignés de Katoucha pour toujours.

Les jours passent et les larmes laissent place à la nostalgie.

Son souvenir sera éternellement présent dans nos esprits.

Dans nos cœurs à tout jamais, elle gardera une grande place.

Le Dimanche 04 Mars 2018, la famille Niane organise une Cérémonie de lecture du Saint Coran, Fidaw, chez le père de la défunte, à La Minière, Carrefour Chinois (commune de Dixinn / Conakry), à partir de 10 heures.

À cette occasion, la famille prie tous les parents, alliés, proches et amis de Feue notre regrettée Katoucha Niane à joindre leurs Prières et Douaa pour le repos de son âme et de celles de tous nos chers disparus.

« Inna lillahi ma akhadha wa lahou ma a’ta, wa koullou chay-ine indahou bi ajalin moussama fal taçbir wal tahtassib ».

Traduction : « Allah reprend un jour ce qu’Il donne ! Toute chose Lui appartient et chaque chose a une fin définie par Lui. Soyez patients ! »

« Inna Lillahi wa inna ilayi raji-ôune ».

Traduction : « Nous sommes à Allah et vers Allah nous retournons ! »

« Allah i sabarkoum ».

« Que du Dieu vous donne la patience face à l’épreuve de la mort ».

Paix à son âme. Amina.

