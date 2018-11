Fin de la rencontre sous-régionale sur l’évaluation des ressources minérales et la géostatistique appliquée

Démarré lundi dernier dans un réceptif hôtelier de la place, le séminaire sous-régional de formation des cadres du secteur minier public et privé sur le thème « l’évaluation des ressources minérales et la géostatistique appliquée » a pris fin ce vendredi 23 novembre.

L’initiative est du cabinet ‘’Diani GeoConsulting’’ et de son partenaire « GeoGlobal-US ». Interrogée, la gérante dudit cabinet Mme Kalivogui Marie Teoro a fait savoir que sa structure est née de l’initiative des ingénieurs géologues guinéens ayant plus de longues années d’expériences de travail dans les sociétés et entreprises minières en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine.

« Face au positionnement de notre pays parmi les leaders du secteur minier africain et mondial, il est aisé de comprendre que la qualification professionnelle des cadres de l’industrie minière constitue un besoin majeur pour la Guinée. C’est pourquoi, nous développons des partenariats avec des experts mondialement reconnus pour leurs compétences dans les domaines clés de l’industrie minière pour apporter une solution durable en matière de formation du personnel clé du secteur minier afin de contribuer à l’objectif d’accroitre le nombre de cadres guinéens techniquement équipés pouvant assumer un rôle de premier plan dans le développement de l’industrie minière de la Guinée », dira-t-elle entre autres, avant d’affirmer que cette rencontre a été une véritable réussite.

Au nombre de sept (7), les participants venus de la sous-région oust-africaine ont durant cinq jours de travaux intenses maitrisé au terme des thématiques comme : Etapes de développement d’un gisement ; Styles de minéralisation et types de gisements ; Bonnes pratiques en matière d’estimation des ressources/réserves ; Classification et reporting des ressources/réserves minérales suivant les codes/standards internationaux ; Géostatistique appliquée dans l’exploration et l’exploitation minière.

« J’avoue que cette rencontre a été une école pour nous et nous espérons qu’elle sera démultipliée au niveau de la sous-région pour permettre d’être toujours à jour. Nous remercions et félicitons le Ministère des Mines et de la Géologie et le cabinet Diani GeoConsulting pour cette belle initiative », nous a confié un participant.

Youssouf Keita