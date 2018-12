Finance inclusive : signature d’une convention de partenariat entre Afriland First Bank et APIM-G, ce vendredi

Dans le but de la promotion d’une finance inclusive en République de Guinée, une convention de partenariat a été signée, vendredi entre Afriland First Bank Guinée et l’association professionnelle des institutions de microfinance de Guinée (APIM-G). Une initiative appuyée par la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) et le PNUD.

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux d’Afriland First Bank, à Kaloum, a connu la présence des cadres de la BCRG, du PNUD ainsi que plusieurs cadres des différentes institutions de microfinance de la place.

Selon l’administrateur, directeur général-pays de Afriland First Bank, Juy Laurent Fondjo, ‘’la signature de cette convention est en droite ligne de l’option de développement à la base initiée par le président de la république, le prof. Alpha Condé qui déjà, a fait de la finance inclusive son cheval de bataille à travers les MUFFA et MC2, dont l’idée aujourd’hui, est dans un premier temps, de pouvoir partager cette expérience des MUFFA et des MC2 avec les autres institutions de finances inclusives en République de Guinée, à travers notamment l’aide à la formation, l’aide à leur développement, l’aide à leur contrôle et à leur financement. Et surtout un appui en terme de véritablement l’outil moderne de facilitation de l’inclusion financière ».

Et à cela, poursuit-il, « nous avons l’appui institutionnel de la Banque centrale en République de Guinée. Et on a également l’appui international du programme des nations-unies pour le développement (PNUD) qui a mis en place un cadre de concertation des acteurs de la finance inclusive pour que véritablement chaque Guinéen partout où il se trouve puisse être un acteur important du système financier. Et puisse véritablement tirer les produits et les bénéfices du système financier afin d’accroître son développement ».

De son côté, le directeur exécutif de APIM-G Amadou Sow s’est réjoui de cette signature en ces termes : « on a souhaité vraiment cette signature de convention. Et j’en suis sûr avec l’approche de l’Afriland- Bank, il y aura beaucoup de changements dans le secteur ».

» Que Afriland-Bank signe avec l’APIM-G aujourd’hui, pour nous c’est véritablement la concrétisation des efforts qui ont été engagés pour déployer un dispositif de facilitation de la finance inclusive en Guinée. Et nous allons poursuivre cet accompagnement des techniques de mutualisation pour dérisquer l’investissement des populations marginalisées« , a mentionné, Eloi Kodjo 4 du PNUD.

Au nom, du gouverneur de la BCRG, Mme Sylla Mariam Ciré a attiré l’attention des uns et des autres au respect de leur engagement dans ladite convention.

‘’Nous allons suivre ce partenariat. Et surtout nous insistons sur le respect des engagements de cette convention puisque cela va permettre d’encourager d’autres conventions avec d’autres banques », confie-t-elle.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22