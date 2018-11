Quand Fodé Bangoura du PUP avait peur d’aller à Siguiri: récemment, on nous a accueillis avec ‘’tougna bara wouya damou’’

Le président du parti de l’unité et du progrès (PUP), Elhadj Fodé Bangoura a, au cours de l’assemblée générale du son parti a parlé de son dernier voyage à Siguiri, lors de la campagne pour les dernières élections, une localité réputée favorable au président Alpha Condé et à son parti le RPG.

« Le jour où on partait à Siguiri pour la campagne des dernières élections, personnellement j’avais peur, parce que je sais au moment où on avait créé le parti, moi j’étais encore chef de cabinet et mon ministre était ressortissant de Siguiri. 100 T-shirts, c’est ce que nous avons envoyé mais ils ont tout brûlé. Et le feu général Conté n’a jamais été dans cette localité pour tenir un quelconque meeting au compte du PUP », a déclaré l’actuel président du PUP.

Mais la dernière fois que le parti a fait le déplacement sur Siguiri, a poursuivi l’ancien homme fort du régime Conté, « nous étions obligés d’abandonner un véhicule de notre cortège, tellement que les autorités de cette préfecture étaient pressées de nous accueillir. Ils se demandaient si réellement nous pourrions aller à Siguiri et du coup ils sont venus nous accueillir à 7 km de la ville. Pour se rassurer qu’on arrivait, les autorités de Siguiri ont également envoyé un motard avec qui on s’est croisé à plus de 12 km de la ville ».

Plus loin de souligner : « donc nous sommes rentrés à Siguiri et nous sommes allés jusque chez le «Soti » où ils nous ont d’ailleurs dit en Maninka : « tougna Bara Wouya Damou » (la vérité a pris le dessus sur le mensonge). Le meneur des personnes qui faisaient la guerre au PUP à Siguiri est à l’Assemblée nationale de nos jours et ce dernier est retourné chez lui au cours de l’année dernière pour présenter des excuses au PUP et à son président ».

« Tous ceux-ci sont des exemples qui doivent nous pousser à se relever, à être solides et plus objectifs », a t-il lancé.

Elisa Camara

